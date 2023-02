Come anticipato e avvistato dai colleghi di Motor1, i risultati finanziari hanno rivelato che il Cavallino Rampante lancerà quattro nuovi modelli entro la fine del 2023, con altri 11 a seguire nei prossimi tre anni (2023-2026). Come è tipico del marchio, non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma sembra che la Ferrari avrà una media di cinque modelli all’anno. Quali saranno?

Sebbene la Ferrari sia notoriamente riservata su quello che ha in cantiere, sulla base di alcune foto spia, voci di corridoio e logica di base, possiamo azzardare alcune ipotesi accurate. Mentre Lamborghini si prepara a rivelare il successore della Aventador, la Ferrari sta lavorando per sostituire la 812 SuperFast. Un’altra vettura “nuova” che ci aspettiamo di vedere tra non molto è un’edizione speciale, o Versione Speciale, della Ferrari SF90. I prototipi sono stati avvistati in Italia numerose volte nel 2022, il che rende ancora più probabile un rilascio nel 2023.

Di recente, sono stati avvistati alcuni ingegneri di Maranello alle prese con una Lamborghini Huracan STO intorno a Fiorano, il che potrebbe suggerire che una versione hardcore della F8 Tributo è in lavorazione. Conoscendo la storia del marchio, non è difficile immaginare l’arrivo di una F8 “Speciale” o qualcosa di analogo che possa seguire le orme della 458 e 488. Un’altra vettura che ci aspettiamo di vedere presto è la tanto attesa Roma Spider (il nome deve ancora essere confermato), che dovrebbe sostituire la Portofino M. Ancora una volta, queste sono tutte ipotesi speculative, ma a parte una versione hardcore dell’F8, gli altri modelli sembrano destinati alla produzione come previsto.

Non è da escludere anche l’arrivo di una nuova Icona o, perché no, una versione di Purosangue più pepata al pari della nuova Urus; le disponibilità in casa Ferrari sono quasi illimitate e sappiamo che sicuramente sarà e saranno vetture di successo.