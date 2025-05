Mignatta Rina: italiana con V8 aspirato e cambio manuale

La rinascita delle esperienze di guida pura prende forma nella nuova Rina, una sportiva che sembra sfidare le tendenze moderne della mobilità elettrificata (non servirà la wallbox, quindi...) e digitale. Automobili Mignatta, costruttore emergente piemontese con radici profonde nel mondo dei materiali compositi, ha presentato la sua prima creazione destinata a un pubblico di appassionati in cerca di sensazioni autentiche. Frutto di 25 anni di esperienza nel settore dei compositi attraverso la collegata JM, questa speedster a due posti rappresenta un manifesto della filosofia "less is more" applicata all'automobile contemporanea. Con un powertrain tradizionale e una costruzione interamente in fibra di carbonio, la Rina si propone come una delle più interessanti interpretazioni moderne delle sportive classiche.

Josè Mignatta, fondatore di Automobili Mignatta, ha scelto una strada controcorrente nel panorama automobilistico attuale. Anziché inseguire la corsa all'elettrificazione e alla tecnologia digitale, la sua creatura punta su valori tradizionali: leggerezza, potenza naturale e coinvolgimento del guidatore. La produzione avverrà in uno stabilimento-atelier situato a Valfenera d'Asti, dove ogni esemplare sarà configurato e personalizzato secondo i desideri del cliente, in un processo che ricorda più le boutique di alta moda che le tradizionali fabbriche automobilistiche.

La produzione sarà rigorosamente limitata a 30 vetture all'anno, con un prezzo di partenza fissato a 290.000 euro, tasse escluse. Le prime consegne sono previste per il 2026, con lo sviluppo finale che si concluderà entro il prossimo anno. L'esclusività sarà quindi uno dei tratti distintivi di questo progetto, pensato per un pubblico di intenditori e collezionisti.

Il responsabile dello stile, Davide Dessi, ha creato una carrozzeria aggressiva che non fa concessioni al comfort o alle convenzioni. Con un'altezza di appena 1,15 metri, un passo di 2,68 metri e una lunghezza complessiva di 4,41 metri, la Rina mostra proporzioni da vera sportiva, con un aeroscreen come unica protezione dal vento. La sfida tecnica più importante è stata realizzare la carrozzeria con uno stampo unico, un'impresa possibile solo grazie all'esperienza pluridecennale di JM nel campo dei materiali compositi.

Ciò che rende davvero speciale la Rina è la monoscocca denominata JM-SM, interamente realizzata in fibra di carbonio e rinforzata con kevlar. Questa struttura garantisce valori eccezionali di rigidità torsionale e flessionale, elementi fondamentali per una sportiva di questo calibro. La distribuzione del peso è stata studiata per garantire un perfetto bilanciamento tra gli assi, creando i presupposti per un comportamento dinamico neutro e prevedibile, con un peso a secco di circa 1.000 kg.

L'abitacolo della Rina rappresenta una dichiarazione d'intenti contro l'invasione digitale nelle auto moderne. Nessuno schermo è presente all'interno, sostituito da strumentazione analogica posizionata dietro un cupolino di fronte al guidatore. Al centro della plancia trovano posto solo il contachilometri e la leva del cambio con selettore a griglia, simbolo di un'esperienza di guida diretta e non mediata dall'elettronica.

In un'epoca di downsizing e turbocompressori, la Rina si distingue per la scelta di un motore V8 aspirato da 5,0 litri di derivazione Ford. Il propulsore in alluminio è stato profondamente modificato su specifiche Automobili Mignatta da Italtecnica Engineering, con interventi mirati sul sistema di aspirazione per esaltare l'effetto RAM, sull'impianto di scarico e sulla gestione elettronica. La trasmissione è affidata a un cambio manuale a sei marce con schema transaxle, abbinato a un differenziale autobloccante.

Sebbene i dati definitivi su potenza e prestazioni saranno comunicati solo dopo il completamento del processo di omologazione (in collaborazione con TÜV Rheinland), l'azienda ha anticipato un rapporto peso/potenza nell'ordine dei 2 kg/CV. Un valore che promette prestazioni di altissimo livello, paragonabili a quelle di hypercar ben più costose.

Il telaio è completato da sospensioni a quadrilatero con ammortizzatori regolabili, cerchi da 19 e 20 pollici e pneumatici semi-slick Pirelli PZero Trofeo RS. L'impianto frenante standard è firmato Brembo, con dischi anteriori da 360 mm e pinze a sei pistoncini, mentre in opzione sarà disponibile un sistema carboceramico per chi cerca le massime prestazioni anche in frenata.

I sedili, ricavati direttamente nella scocca e dotati di cuscinetti imbottiti, sono accompagnati da dettagli raffinati come le nicchie nelle portiere per riporre i caschi e una pedaliera regolabile per adattarsi alle diverse corporature dei piloti. Le finiture interne combinano materiali nobili come alluminio, carbonio e pelle di toro lavorata artigianalmente e tagliata al laser, a dimostrazione dell'attenzione ai dettagli che caratterizza l'intero progetto.