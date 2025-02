Ferrari darà 14.400 euro di bonus a ogni dipendente

Ferrari ha annunciato una revisione al rialzo dei target finanziari per il 2025, con ricavi previsti superiori a 7 miliardi di euro e un utile per azione di almeno 8,60 euro. L'azienda ha anche comunicato che elargirà un premio di competitività di 14.400 euro ai suoi 5.000 dipendenti in Italia.

Questi risultati confermano la solidità finanziaria e la capacità di crescita della casa di Maranello, nonostante le sfide del settore automobilistico. La revisione al rialzo delle previsioni dimostra la fiducia dell'azienda nelle sue strategie e nella domanda dei suoi prodotti di lusso.

Nel quarto trimestre 2024, Ferrari ha consegnato 3.325 vetture, con un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. I ricavi sono cresciuti del 14% a 1,736 miliardi di euro, mentre l'utile netto è salito del 31% a 386 milioni.

Per l'intero 2024, le consegne totali sono state 13.752 unità, leggermente superiori al 2023. A livello geografico, l'area EMEA ha registrato 6.204 consegne (+2%), le Americhe 4.003 (+5%), mentre la Cina ha visto un calo del 22% a 1.162 unità.

Nel 2024 sono giunte a fine produzione diversi modelli iconici come la Portofino M, la SF90 Stradale, la 812 GTS, la 812 Competizione e la Roma. Le consegne sono state trainate dai nuovi modelli Purosangue e Roma Spider, oltre che dalla 296 GTS.

La generazione di free cash flow industriale nel 2024 è stata di 1,027 miliardi di euro, superiore alle previsioni. L'indebitamento industriale netto al 31 dicembre 2024 è di 180 milioni, in leggero aumento rispetto ai 99 milioni di fine 2023.

Per il 2025, Ferrari prevede un'ulteriore crescita dei ricavi di almeno il 5% rispetto al 2024, con un margine EBITDA adjusted di almeno il 2,68%. Questi obiettivi finanziari riflettono la continua strategia di crescita controllata e di mantenimento dell'esclusività del marchio.