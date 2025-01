Ecco le 10 auto sportive più vendute in Italia nel 2024

Nel 2024, il mercato italiano delle auto sportive ha mostrato un leggerissimo segno di flessione passando da 13.109 unità a 11.481 unità, la penetrazione di mercato passa dallo 0,8% allo 0,7% (dati UNRAE). Evidentemente si tratta di un segmento di nicchia che offre automobili capaci di combinare prestazioni straordinarie e design raffinato. Tra le auto sportive più vendute spiccano modelli che rappresentano il sogno di ogni appassionato, con marchi iconici come Porsche, BMW, e Mazda che dominano la classifica. Di seguito, una panoramica sui protagonisti di quest'anno.

Porsche 911: 1.532 unità

La Porsche 911 si conferma come la regina indiscussa delle sportive in Italia. Questo modello è sinonimo di perfezione ingegneristica e tradizione, capace di offrire un equilibrio impeccabile tra lusso e dinamismo. Le sue linee inconfondibili e le prestazioni straordinarie la rendono una scelta irresistibile per chi cerca l’eccellenza su strada. Prezzo di partenza: 133.686 euro.

Mercedes CLE: 1.353 unità

La nuova Mercedes CLE, un mix perfetto tra coupé ed eleganza, si afferma come uno dei modelli più apprezzati. La CLE offre un comfort superiore abbinato a tecnologie all’avanguardia, confermandosi un riferimento nel segmento delle sportive premium. Prezzo di partenza: 61.053 euro.

BMW Serie 4: 1.084 unità

La BMW Serie 4 continua a conquistare l'interesse degli italiani grazie al suo design deciso e alle prestazioni sportive di alto livello. La trazione posteriore, l'attenzione ai dettagli e l’esperienza di guida dinamica fanno della Serie 4 un modello di punta per gli amanti della guida. Prezzo di partenza: 59.150 euro.

BMW Serie 2: 841 unità

Compatta, versatile e prestazionale, la BMW Serie 2 è l’auto ideale per chi desidera una sportiva accessibile ma con tutto il carattere del marchio tedesco. Le sue dimensioni contenute non sacrificano il piacere di guida, rendendola perfetta per la città e per i percorsi più impegnativi. Prezzo di partenza: 45.900 euro.

Mazda MX-5: 736 unità

La Mazda MX-5 è una leggenda nel mondo delle roadster, amata per la sua leggerezza, l'agilità e il feeling di guida puro. Questo modello, conosciuto anche come Miata, rappresenta il perfetto equilibrio tra piacere di guida e accessibilità economica. Prezzo di partenza: 32.400 euro.

MINI: 543 unità

La MINI, con il suo design iconico e l'approccio sportivo alla guida, resta un evergreen nel panorama automobilistico. Agile e divertente, è particolarmente apprezzata dai giovani e dagli appassionati di auto compatte con un’anima sportiva. Prezzo di partenza: 28.900 euro.

BMW i4: 466 unità

La BMW i4 segna il futuro della mobilità sportiva, unendo prestazioni elettriche straordinarie e un design elegante. Con la sua autonomia competitiva e l'accelerazione immediata, si colloca come un punto di riferimento tra le sportive a emissioni zero. Prezzo di partenza: 59.900 euro.

Porsche Panamera: 405 unità

La Porsche Panamera combina il lusso di una berlina con le prestazioni di una sportiva, offrendo un’esperienza di guida unica. Ideale per chi cerca spazio e comfort senza rinunciare alla velocità e alla precisione che contraddistinguono il marchio. Prezzo di partenza: 115.441 euro.

BMW Z4: 368 unità

La BMW Z4 è la scelta perfetta per chi desidera una cabriolet elegante e dinamica. Con un design raffinato e motorizzazioni potenti, rappresenta un’esperienza di guida emozionante e appagante, sia in città che su strade panoramiche. Prezzo di partenza: 55.900 euro.

Porsche Taycan: 339 unità

La Porsche Taycan dimostra che la sportività può andare di pari passo con l’elettrificazione. Questa berlina ad alte prestazioni offre accelerazioni mozzafiato e tecnologie futuristiche, posizionandosi tra le elettriche più desiderate del mercato. Prezzo di partenza: 105.530 euro.