Maranello è sata sommersa dalle domanda per il nuovo SUV Ferrari Purosangue, con il marchio italiano costretto a sospendere gli ordini in corso d’opera. La Ferrari non è un produttore di massa di automobili e la domanda spesso supera le possibilità dell’azienda, con forti ripercussioni sugli appassionati.

Come riporta Drive, Ferrari non si è sbilanciata sulla quantità di ordini ufficialmente accettati ma ha solo precisato che per avere Purosangue sono necessari anche due anni di attesa. Sorprende? Si, ma ricordiamo che anche Lamborghini, con Urus, aveva registrato una soluzione del tutto analoga se non peggiore; gli ordini in quel caso erano davvero smisurati e così elevati da risollevare le casse della società. “Abbiamo avuto un tale interesse senza consegnare una sola macchina. Abbiamo preso una decisione che ritenevamo coerente con il posizionamento della Ferrari e del modello”, ha detto Galliera a Drive.

Per ora, la produzione della Ferrari per Purosangue è limitata a circa il 20% della capacità produttiva complessiva del marchio. Questa è stata una delle principali sfide del marchio. Il Cavallino Rampante deve ancora essere un produttore di auto sportive, e non un produttore di SUV e auto sportive. Questo garantisce anche che altri modelli già in produzione rispettino i tempi previsti. A differenza di altri marchi, tuttavia, Ferrari non ha realizzato Purosangue per risollevare le casse della società ma per soddisfare un desiderio continuo da parte dei propri clienti più affezionati.

Maranello lo aveva previsto: Galliera alcuni mesi fa aveva anticipato che a causa del popolarissimo motore V12 della vettura, “rischiamo di non essere in grado di soddisfare la domanda, e forse dovremo chiudere molto presto l’acquisizione degli ordini”. Quel giorno è chiaramente arrivato.