Fiat e-Ducato, il veicolo commerciale si prepara al debutto di fine 2021

Il Fiat Ducato elettrico si prepara a fare il suo debutto sul mercato a fine 2021. Non dimentichiamo che i veicoli commerciali rappresentano, oltre alle auto elettriche, un punto chiave fondamentale per la transizione green in corso.

Congiuntamente alle decisioni delle case automobilistiche che puntano sempre più a rivedere i loro piani al fine di ampliare la gamma con modelli dotati di propulsori elettrici, sono tante quelle che stanno prendendo parte al grande obiettivo di ridurre le emissioni di C02 provvedendo anche all’elettrificazione della loro gamma di veicoli commerciali.

La casa automobilistica Fiat è tra i produttori protagonisti della transizione già da alcuni anni se pensiamo che nel 2019 ha presentato il primo prototipo elettrico costruito sulla stessa piattaforma del Ducato 2020. Questi ultimi mesi hanno invece visto la definizione di alcuni dettagli tecnici del veicolo commerciale prima del debutto ufficiale. Nonostante la pandemia da Covid-19 che ha inevitabilmente contraddistinto gli ultimi mesi, il nuovo modello Fiat Professional ha continuato nel suo sviluppo grazie anche all’ausilio di appositi strumenti di simulazione. Non a caso, solamente alcuni giorni fa la società SolarEdge Technologies ha annunciato di essere stata selezionata e che inizierà a fornire unità e batterie elettriche complete per la produzione del veicolo commerciale a zero emissioni.

Siamo entusiasti di far parte di questo momento significativo per Stellantis in quanto introducono sul mercato europeo una versione elettrica del popolarissimo veicolo commerciale leggero Fiat E-Ducato. Combinando i nostri propulsori elettrici completi con l’esperienza di Stellantis, siamo in grado di offrire al mercato una soluzione di mobilità elettrica LCV best-in-class che risponde alle esigenze dei clienti commerciali e aiuta a raggiungere gli obiettivi carbon neutral dei centri cittadini, ha dichiarato Zivi Lando amministratore delegato di SolarEdge. Siamo onorati di essere stati qualificati come fornitore di livello 1 di Stellantis e unico fornitore di unità di propulsore elettrico completo e batterie per la prima serie di produzione di questi veicoli.

Il veicolo sarà proposto in tre diverse configurazioni e con due differenti tagli di batteria, da 47 kWh o da 79 kWh fornendo una potenza massima di 90 kW e 280 Nm di coppia, in grado di garantire una velocità massima di 100 km/h. A seconda della batteria, l’autonomia varia da 200 a 360 km. Tuttavia, la presenza dello standard Ccs consente in circa 30 minuti di raggiungere energia sufficiente per percorrere fino a 100 km. Al fine di gestire al meglio la batteria, l’azienda produttrice ha pensato di offrire differenti modalità di guida, Normal, con un equilibrio tra economia e prestazioni, Eco per massimizzare l’autonomia, e Power per disporre della massima potenza.