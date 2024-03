La nuova Tesla è un Fiorino elettrico (più o meno)

Tesla ha lanciato una particolare versione della Model Y, caratterizzata dalla presenza di soli 2 posti: si tratta di una soluzione pensata per le aziende, dato che offre tantissimo spazio di carico nel retro e permette di creare soluzioni personalizzate.

Questa particolare variante di Model Y è stata lanciata in Francia, paese in cui le aziende possono beneficiare di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli commerciali. Al momento non è chiaro se verrà lanciata anche in altri paesi, ma se avrà successo è probabile che Tesla la porterà anche in altri mercati.

La model Y “furgonata” ha una capacità di carico di 2.158 litri e offre un’autonomia WLTP di 565 km, circa 30km in più rispetto alla versione Long Range, che si ferma a 533km. Attualmente non conosciamo il prezzo del veicolo, che non è ancora stato comunicato.

Con il lancio di questa Model Y a due posti, Tesla si inserisce in nu mercato che in Francia vanta più di 6 milioni di veicoli, la maggior parte dei quali diesel. È chiaro che il marchio voglia conquistare anche le aziende con una proposta elettrica e innovativa, come testimonia anche il tour che l’azienda sta facendo per il paese, per promuovere l’auto.

L’idea di Tesla è interessante e presenta un approccio nuovo in un settore dove c’è ancora molta resistenza all’elettrico, anche (o forse soprattutto) per i timori degli utenti legati all’autonomia dei veicoli; i problemi legati alla ricarica possono causare grattacapi ben più gravi in ambito lavorativo che personale, motivo per cui tantissime aziende preferiscono ancora affidarsi ai classici veicoli diesel. Non ci resta che aspettare per capire se avrà avuto ragione Tesla, o se la Model Y a due posti sarà un flop.