Fiat Ducato, il best seller di Fiat Professional, diventa 100% elettrico

Fiat Professional ha annunciato il nuovo Fiat Ducato Elettrico, il primo veicolo commerciale EV di FCA.

Fiat Professional, il noto gruppo di veicoli commerciali del gruppo FCA, ha annunciato il suo primo modello Ducato completamente elettrico.

Il gruppo ha comunicato che il nuovo Fiat Ducato verrà lanciato con un progetto pilota per i principali clienti Fiat ed entrerà nel mercato non prima del 2020, ma con la possibilità di pre-ordine entro la fine di quest’anno. Si tratta di una vera e propria “ rivoluzione” dell’elettrico che va a colpire anche uno dei mezzi da lavoro che da sempre è il più venduto e leader sul mercato europeo, il best seller di casa Fiat, con l’intento di offrire migliori soluzioni senza naturalmente compromettere le prestazioni. Fiat Ducato da sempre porta in campo soluzioni per ogni tipologia di esigenza professionale, proponendo varie versioni per il trasporto delle merci o altri business.

Il Ducato MY2020 sarà il primo modello completamente elettrico Fiat Professional, che secondo Fiat garantirà maggiore efficienza e prestazioni, che dopo numerosi tentativi di miglioramento, giungono ad essere migliori e rispettano l’ambiente, progettato e sviluppato secondo i più avanzati standard di qualità del Gruppo FCA. Fiat Professional sta facendo un lungo e dettagliato lavoro per creare la versione elettrica del suo best seller rispettando le esigenze di tutti gli utenti all’insegna dell’innovazione, ecologia e performance.

Non ci sono per il momento molti dettagli sulla vendita, ma presumibilmente verrà venduto solamente in Europa.