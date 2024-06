Fiat Grande Panda elettrica come sarà? Tutto quello che sappiamo

La nuova versione della Fiat Panda, ribattezzata dalla casa automobilistica torinese come Fiat Grande Panda, rappresenta un importante cambiamento di direzione per il brand, introducendo un veicolo da competere nella categoria del segmento B. Il nuovo modello, anche se muta in termini di dimensioni, prova a riprendere il design della storica Panda progettata da Giugiaro nel 1980.

Uno degli aspetti più innovativi è l'introduzione della versione totalmente elettrica della Grande Panda. La piattaforma utilizzata è quella della Citroen C3, definita Smart Car, lanciata di recente sul mercato. Progettata per essere una base efficiente e affidabile, essa supporta la produzione di automobili multi-alimentazione nei mercati emergenti, da quelli asiatici a quelli africani e sudamericani.

La nuova Fiat Grande Panda elettrica misura 3,99 metri di lunghezza, appena 2 centimetri in meno rispetto alla C3. Sebbene le informazioni al momento siano limitate, è probabile che monti lo stesso propulsore del SUV urbano francese, cioè una batteria al litio-ferro-fosfato da 44 kWh e un motore elettrico in grado di sviluppare 113 CV. Si prevede che l'autonomia di questa auto elettrica sia di circa 320 km, secondo lo standard del ciclo misto WLTP.

Il prezzo di partenza della Citroen e-C3 è di 23.300 euro, e si attende che il costo della Grande Panda elettrica sia leggermente superiori, pur rimanendo sotto la soglia dei 25.000 euro. La produzione avverrà in Serbia, nello stabilimento di Kragujevac, il che potrebbe influenzare positivamente il suo prezzo sul mercato. Per quanto riguarda la ricarica, la Grande Panda dovrebbe essere equipaggiata con un caricatore di bordo da 11 kW, permettendo una ricarica completa in corrente alternata in circa 2 ore e 50 minuti. In corrente continua, usando una potenza di 100 kW, il caricamento dal 10% al 80% della capacità richiederà circa 26 minuti.

La nuova Fiat Grande Panda segna così un significativo passo avanti nel contesto della mobilità sostenibile, promettendo di combinare l'eredità di un modello iconico con le innovazioni necessarie a rendere l'automobile adatta alle sfide del nuovo millennio.