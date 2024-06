Fiat sfida il governo con la nuova pubblicità della 500e senza loghi

L'ultimo spot di Fiat per la sua 500e sembra che sia passato forse un po' troppo inosservato; la pubblicità di Stellantis sembra essere l'ennesimo capitolo della disputa tra il gruppo e il governo.

Dopo la controversa decisione di cambiare il nome da Alfa Romeo Milano a Junior, le 134 Fiat Topolino bloccate a Livorno per la questione della bandiera italiana, e la scelta di rimuovere preventivamente il tricolore dalla 600, arriva un altro colpo di scena nella disputa tra Stellantis e l'esecutivo.

Fiat ha lanciato uno spot intitolato "Fiat, No logo", in cui si vede una Fiat 500e priva di qualsiasi badge o scritta. Una voce fuori campo recita: "Se quest'auto non avesse un logo, se non avesse un nome, se non avesse una bandiera, se non avesse nulla che dica chi sia, o da dove venga, la riconoscerebbero comunque tutti. Perchè quando un'auto ha un design iconico e rappresenta da sempre la gioia di vivere, non può che essere italiana, non può che essere una Fiat".

La clip, della durata di soli 30 secondi, ha come protagonista la 500e elettrica che sfreccia lungo una strada costiera, con un gruppo di giovani sorridenti a bordo e la voce narrante femminile in sottofondo.

Considerando le polemiche recenti riguardo alle bandiere e al Made in Italy, il messaggio sembra chiaramente rivolto al governo italiano, come a dire: anche senza la bandiera italiana, la 500 sarà sempre riconosciuta come un'auto nostrana. La decisione di produrre la nuova 500 ibrida su base della versione elettrica a Mirafiori avrà forse contribuito a ridurre le tensioni tra le parti, ma la sensazione è che la disputa sia tutt'altro che risolta.