La Fiat Tipo 5 porte entrerà a far parte della flotta di veicoli dell’Arma dei Carabinieri. Nello specifico, saranno 1.300 i veicoli che entreranno a far parte della flotta. Equipaggiate con motore Multijet da 130 CV di potenza ed una serie di accessori dedicati all’Arma essenziali per il lavoro quotidiano.

Le 1.300 unità sono state ordinate attraverso Leasys, società di noleggio a lungo termine, il quale ha sottoscritto un contratto a lungo termine per i prossimi anni. Un accordo che permette dunque di rinnovare la flotta dell’Arma dei Carabinieri che riceverà nei prossimi giorni i nuovi esemplari personalizzati sia negli esterni che negli interni.

La Fiat Tipo dei Carabinieri si presenta con la classica livrea delle Gazzelle, carrozzeria in Blu Arma in contrasto con il tetto bianco. Come accennato in apertura, i 1300 veicoli Fiat Tipo si contraddistinguono per una serie di accessori aggiunti fondamentali per lo svolgimento del lavoro quotidiano del personale dell’Arma dei Carabinieri. Sono, infatti, stati implementati appositi sistemi di comunicazione che includono nell’abitacolo la radio per comunicare tra centrale e militari e un altoparlante installato sotto la plancia. Non mancano tasti retroilluminati ed una luce fondamentale per leggere mappe e documenti durante i servizi notturni. Al fine di ottimizzare ulteriormente il veicolo, la Fiat Tipo 5 porte ospita sotto i sedili due porta arma bivalenti, due torce ed un supporto per tablet. Tra gli accessori, non manca l’estintore da 2 kg e la cassetta del pronto soccorso. Il bagagliaio ospita, tuttavia, un piano scrittoio scorrevole ed una presa di corrente da 12V. La maggior parte di tali componenti è stata sviluppata, seguendo le richieste dell’Arma, nello stabilimento di Mirafiori.