A causa dell’elevata richiesta dei clienti e della situazione di produzione, attualmente è necessario attendere fino a 12 mesi per l’arrivo di un modello configurato di Ford Focus o Ford Fiesta. A questo proposito, Ford ha deciso di limitare la disponibilità e gli ordini per evitare che si possano creare lunghe liste di attesa.

I rappresentanti dei dipendenti dello stabilimento in Germania hanno affermato che Ford prevede di essere in grado di costruire solo 117.000 Focus nello stabilimento quest’anno, rispetto ai 195.000 originariamente previsti. Anche se dovrebbe migliorare il prossimo anno, la casa automobilistica prevede ancora di fare solo 143.000 nel 2023. Con le linee di produzione ancora intasate dagli ordini precedenti e il mercato energetico europeo in continuo mutamento, tuttavia, non è chiaro se Ford sarà in grado di garantire queste stime.

Per gli amanti di Ford Focus e Ford Fiesta l’alternativa è solo una: ordinare i modelli pre-configurati, vale a dire quelli con i pacchetti standard e privi di accessori specifici. Non è la prima volta che il produttore attua questa politica, ma anche altri brand in passato hanno dovuto scegliere la medesima strategia. Markus Thal, il rappresentante del sindacato che sovrintende allo stabilimento Ford di Saarlouis, in Germania, ha aggiunto che gli ordini attualmente ricevuti dall’impianto arriveranno nel 2023 e che al momento non sarebbe possibile consegnare un Focus prima della prossima primavera se un ordine fosse effettuato oggi.

L’annuncio di Ford segue, in sostanza, quello di Nissan Japan di qualche giorno fa dove è stato precisato che gli ordini di Ariya e Fairlady Z sono stati sospesi a causa di problemi di produzione. Insomma, la crisi della filiera sembra ancora imperversare duramente e acquistare un’auto nuova minuziosamente accessoriata si prospetta una strada ancora molto difficile da perseguire.