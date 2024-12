Ford costruirà un impianto EV vicino a una miniera di nichel

Ford pianifica di investire in uno stabilimento per veicoli elettrici in Indonesia, secondo quanto riportato dai media locali. L'azienda automobilistica statunitense punta ad espandersi in un mercato con grande potenziale per i veicoli elettrici, dopo aver perso terreno in Cina ed Europa.

L'Indonesia rappresenta una scelta strategica per Ford per diversi motivi. Il paese è il maggior produttore mondiale di nichel, componente fondamentale per le batterie dei veicoli elettrici. Inoltre, l'Indonesia offre un mercato interno in crescita, con bassa penetrazione di auto e una posizione geografica ideale per raggiungere i mercati del Sud-est asiatico.

Secondo quanto dichiarato dal vice ministro dell'Industria indonesiano Faisol Riza, "Ford ha promesso di realizzare il suo stabilimento e investimento in Indonesia entro il prossimo anno". L'azienda non ha ancora confermato ufficialmente questi piani, ma sembra che le trattative siano in fase avanzata. Ford è già presente in Indonesia dal 2022, dopo un'assenza di sei anni, attraverso una partnership con il gruppo RMA di Bangkok. Attualmente vende i modelli Ranger e Everest prodotti in Thailandia, con 664 consegne finora quest'anno.

Nel 2022 Ford ha partecipato a un progetto da 4,5 miliardi di dollari per la lavorazione del nichel sull'isola indonesiana di Sulawesi, insieme a Vale e Zhejiang Huayou Cobalt Company. L'impianto, che dovrebbe entrare in funzione nel 2026, produrrà fino a 120.000 tonnellate all'anno di prodotti intermedi di nichel per i catodi delle batterie per veicoli elettrici.

L'Indonesia punta ad attrarre altri produttori automobilistici globali, come Volkswagen. Il governo ha in programma di aumentare gradualmente i requisiti di contenuto locale per i veicoli elettrici, arrivando all'80% entro la fine del 2030.

Questa mossa di Ford si inserisce in un contesto di riorganizzazione globale dell'azienda, che sta effettuando tagli significativi in Europa e perdendo quote di mercato in Cina. L'Indonesia rappresenta quindi un'opportunità di crescita in un mercato emergente con grande potenziale per i veicoli elettrici.