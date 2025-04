Hyundai: arriva l'abbonamento per la manutenzione auto

Ogni anno, milioni di proprietari di veicoli affrontano con preoccupazione il momento di portare la propria auto in officina, tra preventivi variabili e spese impreviste. Ma il panorama sta cambiando rapidamente. L'abbonamento ai servizi di manutenzione rappresenta oggi la nuova frontiera della gestione automobilistica, con un numero crescente di case automobilistiche che adottano questo modello per semplificare la vita ai propri clienti, garantendo al contempo trasparenza e prevedibilità dei costi.

Hyundai si inserisce in questa tendenza con il lancio di "Service Plus myHyundai", un servizio innovativo che promette di trasformare l'approccio alla manutenzione del veicolo. A differenza dei tradizionali pacchetti di assistenza, il nuovo sistema della casa coreana punta tutto sulla flessibilità e sulla gestione completamente digitale, permettendo agli utenti di selezionare solo i servizi realmente necessari e di modificarli nel tempo secondo le proprie esigenze.

L'iniziativa parte dagli pneumatici, componente cruciale per la sicurezza stradale ma spesso fonte di stress per gli automobilisti, soprattutto durante i cambi stagionali. Non si tratta però di un'offerta isolata: la casa automobilistica ha già annunciato che il programma sarà progressivamente ampliato per includere altri aspetti della manutenzione ordinaria, creando un ecosistema completo di servizi in abbonamento.

Un abbonamento su misura per la cura degli pneumatici

La formula introdotta da Hyundai si distingue per la sua semplicità. Attraverso la piattaforma web dedicata, i clienti possono attivare il proprio abbonamento scegliendo tra due pacchetti principali. Il pacchetto Base, disponibile a 8 euro mensili con un costo di attivazione di 28 euro, include servizi essenziali come la pulizia degli pneumatici, il controllo periodico, lo stoccaggio stagionale e un sistema di promemoria automatico per ricordare quando effettuare il cambio.

Per chi desidera una soluzione ancora più completa, il pacchetto Premium a 16 euro mensili (con 36 euro di attivazione) aggiunge anche l'installazione degli pneumatici due volte l'anno, eliminando completamente la preoccupazione del cambio gomme stagionale. Entrambe le soluzioni sono fruibili presso tutti i centri autorizzati Hyundai aderenti all'iniziativa, garantendo così standard qualitativi elevati e uniformi.

La vera innovazione di Service Plus myHyundai risiede nella gestione interamente digitalizzata del servizio. Gli utenti non solo possono attivare l'abbonamento online, ma hanno anche la possibilità di modificare il proprio piano, cambiare l'officina di riferimento o eventualmente disdire il servizio, il tutto direttamente dalla piattaforma dedicata. Una soluzione che rispecchia perfettamente le esigenze di automobilisti sempre più digitalizzati e alla ricerca di soluzioni immediate.

Il sistema di pagamento prevede una quota iniziale una tantum, che può essere versata tramite carta di credito o bancomat, seguita da un canone mensile fisso che elimina il problema dell'incertezza dei costi di manutenzione. Si tratta di un approccio che sta riscuotendo successo in diversi settori, dal software ai servizi di intrattenimento, e che ora trova applicazione anche nel mondo automobilistico.

Un trend in crescita nel settore automotive

Hyundai non è la prima casa automobilistica a sperimentare con modelli di abbonamento per la manutenzione. Altre aziende come Volvo con il suo programma "Care by Volvo" e Lynk & Co hanno già introdotto soluzioni simili, evidenziando come il settore si stia orientando verso formule che privilegiano la prevedibilità dei costi e la semplicità di gestione.

Questi programmi rispondono a un'esigenza sempre più sentita dai consumatori moderni: la volontà di evitare spese impreviste e di poter contare su un budget mensile fisso per la gestione della propria auto. In un contesto economico caratterizzato da incertezza, sapere esattamente quanto si spenderà per la manutenzione del proprio veicolo rappresenta un valore aggiunto significativo.

Per incentivare l'adozione del servizio, Hyundai ha previsto anche un benefit aggiuntivo per chi sottoscrive un abbonamento entro il 30 agosto 2025. Grazie alla partnership con Yolo Tech Insurance, i nuovi abbonati potranno ricevere una delle due Carte Mynet.blue, che offrono per 12 mesi consulti medici o veterinari telefonici gratuiti, oltre a sconti su varie prestazioni sanitarie e veterinarie. Un vantaggio che estende il concetto di cura dal veicolo al suo proprietario e persino agli animali domestici.

La transizione verso modelli di abbonamento per la manutenzione auto rappresenta un cambiamento profondo nel rapporto tra case automobilistiche, concessionari e clienti. Se da un lato i costruttori possono garantirsi un flusso di ricavi più prevedibile, dall'altro i consumatori acquisiscono maggiore tranquillità e controllo sulle proprie spese. Un equilibrio vantaggioso che potrebbe presto diventare lo standard nel settore automotive, trasformando definitivamente il modo in cui percepiamo e gestiamo la manutenzione dei nostri veicoli.