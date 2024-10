Ford offre 22.500 $ ai concessionari per acquistare l'F-150 Lightning

Ford offre incentivi fino a 22.500 dollari ai concessionari per ordinare il pickup elettrico F-150 Lightning dai suoi Retail Replenishment Centers. L'iniziativa, valida fino al 15 novembre, mira ad aumentare le vendite del veicolo elettrico e testare l'efficienza dei centri di distribuzione.

La casa automobilistica americana sta cercando di smaltire le scorte di F-150 Lightning, nonostante le vendite del modello siano più che raddoppiate nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per raggiungere questo obiettivo, Ford ha inviato una comunicazione ai concessionari offrendo 1.000 dollari per ogni unità ordinata dai RRC anziché direttamente dalla fabbrica. Il bonus sale a 1.500 dollari per ordine se vengono richiesti più di 9 veicoli, con un massimo di 15 unità per un totale di 22.500 dollari.

I centri di consegna Ford spediscono i veicoli elettrici ai concessionari in media entro sette giorni.

L'incentivo riguarda i modelli XLT, Flash, Lariat e Platinum, escludendo la versione Pro, la più economica e destinata principalmente alle flotte aziendali. Secondo Ford, il programma serve a "testare ulteriormente la logistica e l'efficienza degli RRC e ad aumentarne l'utilizzo".

I Retail Replenishment Centers, introdotti lo scorso anno, mirano a ridurre i costi di vendita dei veicoli elettrici per i concessionari, incentivandoli allo stesso tempo a non tenere troppe auto in stock. Questo sistema permette di ridurre lo spazio necessario nei concessionari e ottimizzare la distribuzione.

Impatto sulle vendite e offerte ai clienti

Nonostante gli incentivi ai concessionari, non è detto che questi si traducano in risparmi diretti per i clienti. Tuttavia, Ford sta attualmente offrendo alcune promozioni interessanti per l'F-150 Lightning, come un finanziamento allo 0% per 60 mesi e un caricatore domestico gratuito, inclusa l'installazione.

Nei primi nove mesi dell'anno, Ford ha venduto 22.807 F-150 Lightning, registrando un aumento dell'86% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Complessivamente, le vendite di veicoli elettrici della casa automobilistica di Detroit sono cresciute del 45%, raggiungendo 67.689 unità da gennaio a settembre.

Questa strategia di Ford dimostra l'impegno dell'azienda nel promuovere la diffusione dei veicoli elettrici e ottimizzare la propria rete di distribuzione, adattandosi alle nuove sfide del mercato automobilistico in evoluzione.