Ford regala (quasi) l'F-150 Lightning e la Mustang Mach-E

Ford offre forti sconti di fine anno su due dei veicoli elettrici più popolari in America: la Mustang Mach-E e l'F-150 Lightning. Per entrambi i modelli è disponibile un finanziamento a tasso zero in caso di acquisto, oppure 3.000 dollari di bonus in aggiunta al credito d'imposta di 7.500 dollari per il leasing. Le offerte includono anche un caricatore domestico gratuito con installazione.

Questi incentivi rappresentano un'opportunità significativa per chi sta valutando il passaggio a un veicolo elettrico. Con la possibile fine futura del credito d'imposta per i veicoli elettrici, il momento attuale potrebbe essere particolarmente vantaggioso per effettuare l'acquisto.

La Mustang Mach-E, crossover elettrico molto apprezzata, e l'F-150 Lightning, considerato uno dei migliori pick-up elettrici, sono al centro di queste promozioni. Per la Mach-E, Ford offre un finanziamento a tasso zero per 72 mesi, 5.000 dollari di sconto sul prezzo di listino e un caricatore domestico gratuito con installazione inclusa.

Questa iniziativa fa parte del programma "Ford Power Promise", lanciato a settembre dopo che le ricerche di mercato dell'azienda hanno rivelato che la maggior parte dei potenziali acquirenti può ricaricare a casa ma non sa come iniziare. Ford si impegna quindi a facilitare questo processo, eliminando la necessità di affidarsi esclusivamente alle stazioni di ricarica pubbliche.

Per il leasing della Mach-E, Ford offre 3.000 dollari di bonus aggiuntivi oltre al credito d'imposta di 7.500 dollari, per un totale di 10.500 dollari di sconto. Questo è particolarmente vantaggioso considerando che la Mach-E non qualifica per i crediti d'imposta all'acquisto a causa dei componenti della batteria provenienti dalla Cina.

L'F-150 Lightning beneficia di offerte simili, con il finanziamento a tasso zero e i 5.000 dollari di bonus applicabili ai modelli XLT e Platinum. Le stesse condizioni di leasing si applicano a tutti i modelli Lightning, sempre con l'inclusione del caricatore domestico gratuito.

Queste promozioni rendono entrambi i veicoli elettrici Ford opzioni molto competitive sul mercato. Gli incentivi sono disponibili fino alla fine dell'anno e possono essere consultati nelle sezioni "Pricing and Incentives" dei siti web ufficiali dei rispettivi modelli.

Con queste offerte, Ford mira chiaramente ad accelerare l'adozione di veicoli elettrici, rimuovendo alcune delle principali barriere all'acquisto come i costi iniziali elevati e le preoccupazioni sulla ricarica domestica. L'iniziativa potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella transizione verso una mobilità più sostenibile negli Stati Uniti.