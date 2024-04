FuoriSalone 2024 e motori: 5 eventi da non perdere

Il FuoriSalone di Milano è un evento annuale che si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile, la più importante fiera del settore del design e dell'arredamento a livello internazionale. Mentre il Salone del Mobile si tiene all'interno dei padiglioni della Fiera di Milano a Rho, il FuoriSalone coinvolge tutta la città di Milano con una serie di eventi, mostre, installazioni, presentazioni e happening legati al mondo del design, dell'arte, della moda e dell'innovazione. Le attività del FuoriSalone si svolgono in vari quartieri di Milano, coinvolgendo showroom, gallerie d'arte, spazi espositivi e negozi.

Viabilità e strade chiuse

In occasione del FuoriSalone, il Comune di Milano chiude alcune strade per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni creando delle vere e proprie "aree pedonali". Anche quest'anno, in occasione del FuoriSalone 2024 sono previste alcune chiusure. Il consiglio che vogliamo condividere è sempre lo stesso, ovvero quello di usare i mezzi pubblici o tutti i mezzi di micro mobilità personale (in sharing e non) per coprire il famoso "ultimo chilometro".

Se proprio non potete rinunciare alla macchina per via degli orari o necessità, i parcheggi di interscambio sono una ottima soluzione, così come app in stile Parkopedia.

Strade chiuse

Inacessibili al traffico veicolare saranno via Solferino e numerose strade della zona Tortona, da sempre punto di riferimento del FuoriSalone. Via Solferino sarà chiusa da lunedì 15 aprile a venerdì 19 aprile dalle ore 17 alle 22, sabato 20 aprile dalle 14 alle 22 e domenica 21 aprile dalle 14 alle 20.

Le vie chiuse comunicanti con Zona Tortona saranno le seguenti: Via Savona, da Via Tortona a Via Bergognone; Via Tortona, da Piazzale delle Milizie a Via Forcella e da via Voghera e via Savona; Via Voghera; Via Bergognone, da via Solari alla ferrovia; Via Orseolo Pietro; Via Montevideo, da Via Solari a Via Savona; Via Cerano, da via Savona a via Voghera; Via Novi; Via Forcella Vincenzo; Via Bugatti Gaspare; Via Stendhal, da Via Savona a Via Tortona; Via delle Foppette; Via Ventimiglia; Via Bobbio; Via Barbavara; Largo delle Culture, Piazzale Stazione Genova, lato ferrovia.

FuoriSalone e eventi automotive

Come anticipato, in occasione del FuoriSalone 2024, ci saranno numerosi eventi dedicati anche al settore delle auto e quindi pensati per appassionati e non. Per questa occasione abbiamo deciso di segnalare cinque appuntamenti "must" da non perdere assolutamente.

“The Art of Dreams” by Porsche

Durante il vibrante contesto del FuoriSalone di Milano 2024, Porsche hacatturato l'attenzione con la sua ultima creazione: "The Pattern of Dreams", un'affascinante espressione della serie "The Art of Dreams". Presentata presso Palazzo Clerici, questa installazione ibrida arte e design, tracciando la sua ispirazione dal celebre motivo di Porsche.

L'opera, firmata da Numen/For Use, trasforma le rigide diagonali monocromatiche in una sinuosa scultura sociale che invita alla contemplazione e all'esplorazione. In un contesto che evoca la libertà e la creatività, gli spettatori sono immersi in un'esperienza multisensoriale che si snoda attraverso performance di danza e una selezione esclusiva di arredi realizzati in collaborazione con Vitra, che arricchiscono ulteriormente l'evento.

Dove: Palazzo Clerici — Via Clerici, 5, Milano

Quando: 16-21 aprile

"Guide to Milano" by Type 7

Type 7, in una mossa audace e innovativa, sta rivoluzionando il panorama del FuoriSalone milanese con una proposta che promette un'esperienza di viaggio senza precedenti attraverso la città. Personalizzando il tram di Milano sia internamente che esternamente, Type 7 crea un connubio unico tra design e mobilità, trasformando il semplice atto di spostarsi in un'avventura immersiva.

Presso Largo Cairoli, dal 16 al 21 aprile, gli appassionati avranno l'opportunità di immergersi ancor di più in questa sinergia tra mobilità e design con l'edizione limitata della Travel Guide di Milano, curata con maestria da Erg Media. Questa guida non è solo un compendio di informazioni e consigli utili, ma rappresenta un'esplorazione approfondita della città sotto una luce nuova, abbracciando la fusione di stili, tendenze e prospettive.

Dove: Largo Cairoli, 1, Milano

Quando: 16-21 aprile

“Forma - Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale” by Ducati

Ducati fa il suo ingresso al FuoriSalone con una proposta irresistibile: "Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale", un'eccezionale esposizione che getta luce sul processo creativo alla base del design delle leggendarie moto Ducati. Questo evento non è solo una semplice esposizione, ma una testimonianza tangibile dell'impegno profondo di Ducati nei confronti dello stile e della passione per la bellezza, immergendo i visitatori nel cuore pulsante e creativo dell'azienda.

I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare da vicino il dietro le quinte del processo di design delle moto Ducati, scoprendo i segreti, le ispirazioni e le sfide affrontate dagli artigiani e dagli ingegneri che danno vita a questi capolavori su due ruote. Attraverso un'esposizione avvincente e coinvolgente, i visitatori saranno guidati in un viaggio emozionante nel mondo del design automobilistico, scoprendo le radici dell'innovazione e dell'estetica che caratterizzano ogni moto Ducati.

Dove: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci — Via Olona, 6 bis, Milano

Quando: 15-21 aprile

“Opposites United: Intersections Beyond Boundaries” by Kia

Ancora una volta Kia, quest'anno anche con il partner Zero, arriva al FuoriSalone di Milano con l'affascinante esposizione "Opposites United", che torna per il secondo anno consecutivo. Questo evento, dopo il trionfo dello scorso anno, continua a esplorare le complesse dinamiche degli opposti, avvalendosi di arte, design e dialogo come strumenti per sondare le profondità della diversità e cercare l'equilibrio nell'incontro dei contrasti.

Attraverso un'ampia gamma di installazioni, performance e talk, "Opposites United" offre un palcoscenico unico per esplorare le molteplici sfaccettature degli opposti e come essi possano coesistere in armonia. L'evento promette di offrire nuove prospettive e stimolare la riflessione su come la convergenza di forze contrastanti

Dove: Museo della Permanente — Via Turati, 34, Milano

Quando: 15-21 aprile

“The Rebel Side of Design” by Cupra

Cupra svela al FuoriSalone di Milano la sua ultima creazione: "The Rebel Side of Design". Quest'anno, Cupra Garage Milano e la suggestiva cornice della Galleria Garibaldi si trasformano in scenari di un viaggio immersivo, un'esperienza che esplora con audacia il presente e il futuro del marchio attraverso un'installazione all'avanguardia.

Questa straordinaria iniziativa promette di essere molto più di una semplice esposizione; si tratta di un'esperienza "phygital" che fonde sapientemente elementi di design, tecnologia e sostenibilità. Attraverso un mix innovativo di ambientazioni fisiche e digitali, i visitatori saranno catapultati nel cuore pulsante dell'essenza creativa e innovativa di Cupra, scoprendo le sue radici ribelli e la sua visione pionieristica per il futuro dell'industria automobilistica.

Dove: Cupra Garage - Corso Como, 1, Milano

Quando: 15-21 aprile