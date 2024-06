Come trovare parcheggio con Parkopedia

Districarsi tra le varie aree di sosta delle grandi città è sempre più complicato a causa di una progressiva limitazione dei comuni stessi in materia di spazi accessibili e complice un numero sempre più maggiore di auto in circolazione. Mentre una volta esisteva solo il Tuttocittà, un cartaceo abbinato alle Pagine Gialle che forniva indicazioni sulle strade e sulle possibili aree di parcheggio a disposizione, ora la tecnologia offre un supporto decisamente superiore con numerose app in grado di facilitarci la vita negli spostamenti quotidiani.

Oltre a EasyPark, Telepass Pyng e MooneyGo, è disponibile Parkopedia ovvero una vera e propria enciclopedia sulle aree di parcheggio.

Cos’è Parkopedia

Creata nel 2007 con l’obiettivo di rispondere alle necessità degli automobilisti di tutto il mondo, Parkopedia è un’app gratuita disponibile in varie versioni. Scaricabile dall’App Store per gli iPhone o dal Google Play Store per gli smartphone Android, c’è anche in versione web, utilizzabile da PC o da qualsiasi altro terminale: basta un browser e un accesso a internet. Parkopedia è disponibile per 90 paesi e offre l’accesso ad oltre 90 milioni di posti auto: un numero davvero impressionante.

Come funziona Parkopedia

Utilizzare Parkopedia è estremamente semplice, complice la presenza di pulsanti e menu chiari e ben accessibili. Tutte le informazioni sono in rilievo, senza sottomenu o dati nascosti. Parkopedia, come anticipato, fornisce una serie di informazioni utili al conducente, come:

indirizzo con coordinate di entrata ed uscita;

profilo dell'area;

orari d'apertura;

listino prezzi completo;

numero totale di posti parcheggio;

recapiti operatore;

informazioni di sicurezza (Telecamere di sorveglianza, luci, cancelli);

informazioni sul pagamento (contanti, carte di credito, telefono);

altezza massima;

ricarica veicoli elettrici;

Come cercare parcheggio su Parkopedia

Generalmente per cercare parcheggio è necessario guardarsi intorno, percorrere più vie per poi trovare uno spazio che vada bene sia per dimensioni, sia per comodità e sia per tariffa. Con Parkopedia è possibile arrivare “preparati” e con già una o più idee già ben in chiaro su dove parcheggiare e a che prezzo.

Utilizzando la versione web, per cercare un parcheggio a Milano (ad esempio in zona Sempione) è necessario:

inserire la via o la zona desiderata nel campo che appare in home;

inserire l’orario di arrivo e di partenza per calcolare la tariffa;

premere sul pulsante cerca;

osservare le proposte a disposizione, analizzando i costi e la posizione rispetto alla via selezionata;

scegliere, in basso, se optare per un parcheggio su strada, in area privata o in garage;

cliccare sul punto scelto per visionare orari e costi.

Da mobile, più precisamente su iPhone, invece:

selezionare il luogo nel campo in alto o la posizione attuale;

visionare sulla mappa le proposte offerte;

scegliere, in basso, se optare per un parcheggio su strada, in area privata o in garage;

selezionare una possibile area di parcheggio;

cliccare sulla voce stessa per analizzare gli orari e costi.

L’interfaccia è user-friendly, con la mappa grande in primo piano e varie scorciatoie per accedere alle funzioni principali e ai menu secondari. Precisiamo che con Parkopedia non è possibile pagare il parcheggio: per questa operazione consigliamo di installare EasyPark, Telepass Pyng e MooneyGo. Registrandosi al sito è possibile, tuttavia, prenotare aree di sosta qualora ci sia la funzione disponibile.

Auto elettrica e Parkopedia

E se ho un’auto elettrica? Non ci sono problemi, l’applicazione permette di cercare anche le colonnine di ricarica o le aree di sosta dedicate a chi possiede un’auto a batteria. Per accedere a questa funzione è necessario abilitare uno dei numerosi filtri: tra le funzioni possibili, anche la selezione di posti per i disabili e per chi necessita di pagare con strumenti elettronici.