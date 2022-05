In Germania il Governo ha iniziato a utilizzare un nuovo tipo di telecamera progettato per combattere il problema degli smartphone utilizzati durante la guida: grazie a questa telecamera, posta in una posizione particolare, è possibile individuare gli automobilisti che hanno lo smartphone in mano mentre guidano.

“Solo nel 2021 ci sono stati 1001 incidenti causati dalla distrazione, principalmente a causa dell’uso degli smartphone alla guida. Utilizzando questa nuova telecamera speriamo di migliorare ulteriormente la sicurezza delle nostre strade” ha detto Roger Lewentz, ministro degli Interni tedesco.

Queste nuove telecamere funzionano in modo similare agli autovelox, ma fotografano l’interno dell’abitacolo anziché la targa; dopo aver scattato la foto un software dedicato esegue una scansione delle mani del guidatore, per capire se abbia in mano uno smartphone. In caso di risultati incerti da parte del software, le foto vengono valutate da personale specializzato.

Il primo test è stato completato pochi giorni fa, e in appena 1 ora di attività la telecamera è riuscita a fotografare ben 10 guidatori con in mano il telefono: la tecnologia verrà ufficialmente implementata sulle strade tedesche a partire dal 1° giugno, e il programma durerà inizialmente 3 mesi e soltanto nella città di Mainz – solo dopo questi 3 mesi si valuterà se espandere il sistema al resto del paese.

1 punto detratto dalla patente e 100 € di multa, queste le sanzioni previste per i colpevoli: una cifra più bassa di quanto ci si potrebbe aspettare, ma stando alle parole della polizia tedesca l’intento è educare e rendere più sicure le strade, non rimpinguare le casse con le multe.

Soluzioni di questo tipo sono già in uso in Olanda e in Belgio da alcuni anni, e sono in grado persino di distinguere tra diversi oggetti come un laptop, un giornale o uno smartphone.

Per chi fosse preoccupato per la propria privacy, le autorità tedesche hanno inoltre sottolineato come le telecamere siano posizionate in modo da non fotografare il viso di chi si trova a bordo.