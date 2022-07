Hennessey Performance è una compagnia americana specializzata nel tuning e nell’elaborazione di auto ad alte prestazioni; negli anni Hennessey è stata in grado di crescere al punto da diventare lei stessa una produttrice di auto, progetto che ha visto nascere modelli come la Venom GT e la Venom F5, ma a Hennessey questi progetti non bastano, ci vuole qualcosa di più stupefacente e unico.

Ecco quindi spiegata la nascita di Project Deep Space, un concept svelato lo scorso mese di novembre: si tratta di una Grand Tourer a 6 ruote, con un abitacolo a 4 posti disposti in una configurazione 1+2+1. Deep Space è un progetto unico, dal costo stimato di 3 milioni di dollari a esemplare – ne saranno prodotti, almeno in teoria, 105 pezzi – e dalla potenza vociferata di 2000 cavalli elettrici.

In un’intervista rilasciata ad Autocar, John Hennessey ha parlato di quella che sarà la prima auto elettrica del marchio americano, in grado di raggiungere i 6 metri di lunghezza: uno degli obiettivi che Hennessey punta a raggiungere con questa GT è il titolo di ‘4 posti di serie più veloce al mondo’ con una velocità massima di 322 km/h. Si tratta di un obiettivo ambizioso, specialmente per un auto che promette di essere davvero pesante – visto l’enorme pacco batterie da 1000 km di autonomia e visti anche i 6 motori elettrici, uno per ruota – ma secondo gli ingegneri di Hennessey la piattaforma è sufficientemente ampia per installare tutto senza difficoltà e mantenendo basso il baricentro.

Come potete vedere al momento l’auto esiste solo disegnata, ma entro un paio d’anni ci aspettiamo che Hennessey ne produca almeno un esemplare statico; oggi sappiamo che i lavori sull’abitacolo sono stati quasi completati, ed entro il 2024 dovremmo vederne un esemplare che sarà quasi completamente fedele al modello che poi sarà prodotto in serie.

Nonostante manchi ancora molto tempo prima dell’inizio della produzione, il primo esemplare della Deep Space è già stato venduto, alla stessa persona che ha acquistato una Venom F5 in colorazione Mojave Gold.