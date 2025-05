La Pagani Zonda ritorna ancora una volta sul mercato

Nel panorama esclusivo delle hypercar, dove l'innovazione tecnologica spinge costantemente verso nuovi modelli, esiste un'anomalia che sfida il normale ciclo vitale dell'industria automobilistica. La Pagani Zonda, nata nel lontano 1999, continua imperterrita a reinventarsi attraverso esemplari unici che mantengono viva una leggenda che dovrebbe essere ormai consegnata ai libri di storia. Nonostante la sua erede Huayra sia stata lanciata nel 2011 e a sua volta sostituita dalla Utopia tre anni fa, la Zonda persiste come un'entità immortale nel firmamento delle supercar, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua straordinaria esistenza.

L'ultima incarnazione di questa icona automobilistica risponde al nome di Zonda Unico, un pezzo unico commissionato da un facoltoso cliente che ha richiesto un design ispirato alle montagne Kunlun, una delle catene montuose più lunghe dell'Asia. Come suggerisce il nome stesso, ne esiste un solo esemplare al mondo, rendendo questa vettura un autentico gioiello da collezione. Pur non trattandosi di una creazione completamente nuova – la Unico nasce infatti da un telaio Zonda preesistente profondamente modificato – l'unicità di questo esemplare si manifesta in dettagli sorprendenti, come l'alettone posteriore dotato di un'appendice aerodinamica supplementare, una prominente pinna centrale e una vistosa presa d'aria sul tetto.

Sebbene Pagani non abbia divulgato specifiche tecniche dettagliate, le immagini rivelano una carrozzeria interamente in fibra di carbonio con una straordinaria finitura blu. Numerosi componenti sono realizzati in carbonio a vista, tra cui la cornice del parabrezza, i gusci degli specchietti laterali, gli alloggiamenti dei fari e diverse prese d'aria distribuite sulla carrozzeria. Gli accenti blu proseguono sui cerchi con bloccaggio centrale, sulle pinze freno, sui quattro terminali di scarico e sulla cornice dei fanali posteriori, creando un tema cromatico coerente che esalta le linee aggressive della vettura.

La persistenza della Zonda nel panorama automobilistico di ultra-lusso rappresenta un fenomeno senza precedenti. Nonostante il suo design risalga a 26 anni fa, questa supercar continua ad apparire mozzafiato come quando la Zonda C12 originale debuttò al Salone di Ginevra del 1999. Il propulsore rimane il celebre V12 fornito da AMG, probabilmente nella variante da 7,3 litri capace di erogare fino a 760 cavalli, considerando che la Unico sembra basarsi sulla Zonda 760 Roadster.

Un aspetto che suscita particolare curiosità è la differenza nella persistenza storica tra la Zonda e la sua erede Huayra. Mentre della prima abbiamo visto una dozzina di nuove interpretazioni negli ultimi anni, la seconda non ha goduto della stessa popolarità tra i collezionisti e gli appassionati disposti a commissionare esemplari unici. Nonostante la Huayra sia un modello più recente e prodotto in maggior numero di esemplari, non ha saputo catturare l'immaginazione collettiva con la stessa intensità della sua progenitrice.

Questa continua evoluzione della Zonda solleva interrogativi sulla natura stessa del concetto di obsolescenza nel mondo delle auto da sogno. Forse, quando si raggiunge un tale livello di perfezione estetica e prestazionale, il tempo diventa un fattore secondario. O forse è proprio nel DNA della Zonda una capacità unica di adattarsi e trasformarsi, mantenendo intatta l'essenza che l'ha resa un'icona senza tempo nell'olimpo delle hypercar.