Per la prima volta è stata mostrata al pubblico la Civic Type-R del 2023 di nuova generazione, undicesima, dotata di una serie di accessori ufficiali progettati direttamente dalla casa madre. Il modello in questione è stata esposto al Round 4 del campionato Super GT 2022 in Giappone, tenutosi al Fuji Speedway il 6 e 7 agosto.

L’aggiornamento più significativo apportato alla Civic Type-R con gli accessori Honda Access è la presenza di un nuovo alettone posteriore in fibra di carbonio, dal peso sbalorditivo di 1 kg in meno rispetto alla versione da cui si ispira, l’originale. Oltre al peso più contenuto, il nuovo accessorio aerodinamico dovrebbe conferire un carico nettamente superiore, in aggiunta ad impreziosire ulteriormente il look della sportiva nipponica.

Presenti inoltre calotte in tonalità rosso fuoco, completamente abbinate alle pinze freno e ai badge Honda installati sulla carrozzeria. Honda Access si è impegnato anche impegnato nello sviluppo di una serie di parti interne per l’abitacolo. Questi includono battitacco laterali con logo Type R illuminato, pomello del cambio in alluminio avvolto in pelle rossa, fibra di carbonio e finiture in poliestere rosso, tappetini distintivi, nuove luci di cortesia e un caricabatterie wireless per smartphone.

Sappiamo, da precedenti indiscrezioni, che Honda Access inizierà a vendere gli accessori ai clienti giapponesi a settembre. Tuttavia, rimane incerto l’arrivo su altri mercati. In aggiunta, anche alcuni dettagli tecnici sulla nuova Civic Type-R devono ancora essere confermati. Anche se sappiamo che sarà equipaggiata di un quattro cilindri turbo da 2,0 litri, i valori di potenza e coppia non sono stati annunciati. Una fonte dal Giappone afferma che i modello “base” avrà 326 CV e 420 Nm di coppia, cifre importanti per un’auto venduta esclusivamente con trazione anteriore; considerato questo aspetto, l’augurio è quello che arrivi presto anche in Europa così da poterla provare con cura in una delle nostre prove su strada.