Honda vuole costruire una Type R elettrica divertente

Honda sta affrontando difficoltà nello sviluppo di una versione elettrica della sua linea di auto sportive Type R. Toshihiro Akiwa, responsabile del centro di sviluppo BEV di Honda, ha dichiarato ad Auto Express che replicare le sensazioni di guida di un'auto Type R a benzina con un modello elettrico è una sfida complessa.

La casa automobilistica giapponese sta cercando di creare un'esperienza di guida emozionante con un'auto elettrica, ma deve fare i conti con le differenze intrinseche tra motori termici ed elettrici. Akiwa ha spiegato: "una batteria e un motore elettrico hanno caratteristiche diverse, quindi non possiamo ottenere qualcosa di esattamente uguale a prima. Come EV, come possiamo fornire il piacere di guida? Non ci siamo arresi, ma non si tratta solo di potenza, ma di suono, vibrazione, accelerazione ed esperienza umana. Questi sono i piaceri della guida."

Nonostante le difficoltà, Honda punta a lanciare un'auto sportiva elettrica entro la fine del decennio. La divisione di lusso Acura ha già annunciato il ritorno della NSX in una terza generazione completamente elettrica, prevista per il 2027 o 2028. Questo modello si baserà sulla nuova architettura elettrica "0 Series" di Honda, che debutterà con la berlina e il SUV "0" mostrati al CES di Las Vegas.

Non è ancora chiaro se la nuova NSX elettrica sarà la prima Type R a batteria di Honda. Anche in quel caso, è improbabile che una versione più potente sia disponibile al lancio, quindi potrebbe non arrivare prima del 2030. La fusione in corso con Nissan potrebbe inoltre spostare le priorità di Honda lontano dallo sviluppo di nicchia di una Type R elettrica.

Mentre Honda affronta queste sfide, altri costruttori hanno già lanciato modelli sportivi elettrici in vari segmenti come la Alpine A290 e la Hyundai Ioniq 5 N. Inoltre, Porsche sta finalizzando una versione elettrica della 718 coupé, che si affiancherà alla Taycan. La sfida per Honda sarà ora quella di trasferire l'eredità della Type R nel mondo dell'elettrificazione, mantenendo l'essenza che ha reso queste auto così amate dai fan.