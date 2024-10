Hot Wheels realizza il sogno di molti bimbi: ecco i modellini ufficiali di F1!

Hot Wheels e Formula 1 hanno annunciato una partnership che porterà alla produzione di miniature delle iconiche monoposto. Il primo modello, già disponibile per il pre-ordine a $25, presenta una livrea speciale Hot Wheels con il numero 68 sul muso, in omaggio all'anno di lancio del brand Mattel.

Si tratta di una "svolta" nel mondo del collezionismo

Questa collaborazione segna un importante passo nel mondo del collezionismo e del merchandising automobilistico. La miniatura F1 non è legata a nessun team specifico, ma offre un'anteprima di ciò che verrà. Il modello è dotato di tre set di ruote Real Rider intercambiabili, tutte avvolte in pneumatici brandizzati Pirelli, proprio come le vere monoposto di Formula 1.

Mattel ha curato ogni dettaglio, dalla confezione ispirata alle originali 16 auto Hot Wheels, alla Kar Keepers clamshell case. La data di spedizione prevista è il 27 giugno 2025 (in USA), con un limite di due acquisti per cliente.

Il futuro della partnership

Questo lancio è solo l'inizio di una serie di prodotti che nasceranno dalla collaborazione tra Hot Wheels e Formula 1. Sono previste miniature in scala 1:64 rappresentanti i vari team del "circus" oltre ad altri articoli legati al mondo delle corse. I fan potranno aspettarsi una gamma completa di modelli F1 Hot Wheels già dal prossimo anno, aprendo nuove possibilità per i collezionisti e gli appassionati di motorsport.