Huawei ha inventato un robot per ricaricare le auto elettriche

Huawei ha presentato un innovativo sistema di ricarica robotizzato per auto elettriche. In un video diffuso dall'azienda, un braccio robotico collegato a una colonnina da 600 kW gestisce autonomamente la ricarica della berlina Maextro S800, il brand premium di Huawei.

Il sistema robotizzato permette all'auto di parcheggiare da sola e aprire lo sportellino di ricarica, mentre il braccio collega il cavo e avvia il processo. I fari a LED dell'auto proiettano a terra le informazioni sulla ricarica, come percentuale e tempo residuo.

Sebbene non ci siano ancora date ufficiali per il lancio sul mercato, secondo CarNewsChina la produzione delle nuove colonnine potrebbe iniziare nella seconda metà del 2025. Questa tecnologia rappresenta un'evoluzione di concetti simili, come il "braccio serpente" presentato da Tesla nel 2015 per la Model S.

L'innovazione di Huawei potrebbe semplificare notevolmente l'esperienza di ricarica per i proprietari di veicoli elettrici, rendendo il processo più efficiente e conveniente. Resta da vedere come questa tecnologia si integrerà con le infrastrutture di ricarica esistenti e quale sarà il suo impatto sul mercato delle auto elettriche.