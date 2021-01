I restyling di Tesla Model S e Model X sono stati avvistati in California

Tesla è sempre al centro dell’attenzione, ultimamente a causa di alcuni rumors che parlano di un imminente restyling per le ammiraglie Model S e Model X, effettivamente dotate dello stesso design da troppi anni, dal 2016 per Model S e addirittura dal 2015 per Model X.

Recentemente la foto scattata da un drone sopra la fabbrica di Fremont ha attirato l’attenzione degli utenti su Twitter, immortalando quelle che potrebbero essere le nuove Model S e Model X coperte da un telo; è infatti inusuale trovare auto coperte sui piazzali della fabbrica, in quanto siamo abituati a vedere foto raffiguranti auto appena prodotte senza alcuna copertura.

There appear to be 3 covered Teslas at the Fremont factory. It's hard to make out whether these are just existing style Teslas or something having to do with the rumored upcoming MODEL S/X refresh. Thought I'd share anyways. Full video below 🙂 pic.twitter.com/T0zjK0tOvF — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) January 22, 2021

C’è da precisare che nelle foto sono presenti anche Model 3 coperte ma la differenza in termini di dimensioni e forme generali è netta, così netta da far pensare al popolo di internet che quelle sotto le coperture possano essere effettivamente le tanto attese nuove Model S e Model X, in attesa dell’annuncio ufficiale.

L’azienda californiana aveva interrotto la produzione di Model S e Model X a Dicembre senza dare spiegazioni particolari e questo era stato inteso da molti come uno stop necessario per effettuare l’upgrade dei macchinari necessari per la fabbricazione dei nuovi due modelli di punta del marchio; l’annuncio di Model S Plaid durante il Tesla Battery Day, aveva inoltre lasciato perplessi i fan del marchio in quanto nulla è stato detto per quello che riguardava l’aspetto dell’auto stessa e questo era stato inteso come un chiaro segnale di un imminente restyling che però non era ancora pronto per essere mostrato al pubblico.

Elon Musk ha iniziato il 2021 con il piede giusto diventano l’uomo più ricco del mondo grazie all’aumento di valore delle azioni Tesla e si attende il 27 Gennaio per avere nuove informazioni riguardo i piani aziendali per il 2021 che saranno comunicati durante l’earning call di Mercoledì sera, che è uno dei momenti più attesi dalla comunità dei fan Tesla e dal mercato azionario.