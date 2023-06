Il responsabile del design di Kia, Karim Habib, è stato recentemente intervistato da Autocar riguardo al futuro dei SUV e ha espresso l’opinione che questo segmento potrebbe presto scomparire. Karim ritiene che l’interesse dei consumatori per i SUV possa derivare dalla noia maturata nei confronti delle monovolume e berline, e sembra che gli acquirenti stiano ora cercando qualcosa di diverso dai SUV.

Sempre secondo Karim, i vantaggi nel possedere una vettura più bassa ma comunque con una buona dose di capacità di carico sono notevoli; l’aerodinamica è superiore, i consumi sono inferiori e la guidabilità è tendenzialmente migliore. Solo per citare alcuni aspetti. Kia non è tuttavia l’unico brand a pensarla così, già nei mesi precedenti prima Genesis e poi Volvo hanno annunciato di aver interesse nel tornare nel segmento delle station wagon. Ad avvalorare questa ipotesi un recente report che, nei mesi scorsi, ha evidenziato come per la prima volta dopo due decenni la popolarità (tra gli acquirenti) dei SUV sia in calo.

Kia passerà quindi ad un nuovo segmento di mercato? “Personalmente, credo che si possano creare monovolumi veramente fantastici“, ha affermato Habib, citando il Carnival come esempio di un monovolume tradizionale che appare ancora “bello” e “desiderabile”. Quindi, i monovolume potrebbero essere la prossima direzione dopo i SUV? Non necessariamente.

“Il progresso tecnologico deve essere evidente“, ha dichiarato Habib. “Se i SUV non riescono a dimostrarlo, non sopravvivranno. Se riusciamo a creare SUV che sembrano progredire, penso che sopravviveranno“. Il messaggio è chiaro: assisteremo ad una evoluzione del settore in termini di design e, molto probabilmente i SUV scompariranno per dare spazio ad un nuovo segmento “ibrido” posto a metà strada tra una monovolume e una station wagon.