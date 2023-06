In pochi anni il mercato automobilistico ha visto un rapidissimo declino delle vendite di station wagon in favore di SUV e crossover, ma c’è chi ancora spera in un ritorno di fiamma: tra le case automobilistiche che devono il proprio successo alla station wagon c’è Volvo, che sta valutando la possibilità di tornare a produrne una, ovviamente in una versione 100% elettrica come chiaramente delineato dalla strategia aziendale.

Al momento l’unica station wagon elettrica presente sul mercato è la MG5 Electric, ma il CEO di Volvo Jim Rowan ha ammesso pubblicamente che il team di sviluppo del marchio svedese sta attentamente valutando la possibilità di creare un’erede della V90; la decisione è da prendere adesso, perché a differenza di Volvo che è ancora dubbiosa c’è chi è già pronto a portare delle station wagon elettriche sul mercato, come Skoda, Audi con la sua A6 Avant e-tron e Volkswagen con la sua ID.7.

“Siamo in grado di creare una station wagon intelligente e dal design interessante? Certo che ne siamo capaci, ma la vera domanda da farsi è se dovremmo farlo – se c’è margine a sufficienza, se c’è domanda a sufficienza per un’auto di questo tipo. […] La domanda per le station wagon in Europa è calata, è una decisione che dobbiamo prendere in base a quello che ci dice il mercato. Nei prossimi 5 anni lanceremo altrettante nuove auto elettriche, forse una di queste sarà una station wagon elettrica.” ha detto Jim Rowan, CEO di Volvo.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito alle presentazione ufficiali di Volvo EX90, il nuovo SUV top di gamma della compagnia, e di Volvo EX30, un SUV 100% elettrico più compatto e dal prezzo decisamente più abbordabile; chissà che entro pochi anni non si possa rivedere anche una station wagon di Volvo in versione 100% elettrica darsi battaglia con le proposte tedesche già annunciate – la decisione da parte di Volvo è imminente.