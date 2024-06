Wrightbus punta tutto sulla conversione dei vecchi diesel in nuovi elettrici

Secondo il CEO di Wrightbus, nonché ex capo di Lotus, Jean-Marc Gales, la conversione degli autobus diesel, in veicoli a trazione elettrica, rappresenta la prossima grande opportunità nel settore automobilistico.

Si stima che 34.000 autobus diesel dovranno essere convertiti o sostituiti entro il 2035, creando un'enorme opportunità di business. per le aziende capaci di compiere questa conversione in maniera rapida ed economica.

Wrightbus, azienda nordirlandese di proprietà di Jo Bamford, ha lanciato un nuovo sub-brand chiamato Newpower, con l'obiettivo di soddisfare proprio questa domanda, attraverso un programma atto a convertire l'intera flotta di autobus diesel giunti a metà ciclo vitale.

L'azienda, che ha costruito i famosi autobus a due piani ibridi New Routemaster di Londra, ha aperto una nuova struttura di 45.000 piedi quadrati a Bicester, in grado di convertire fino a 10 autobus a settimana.

Ogni conversione costa in media £200.000, mentre un nuovo autobus completamente elettrico, come il recente BYD BD11, costa ben £500.000. Per questo motivo Wrightbus ha già ricevuto prenotazioni per effettuare conversioni fino alla fine del 2025.

Possiamo prendere autobus tra i cinque e i nove anni di vita e decarbonizzarli in sole tre settimane, estendendo il loro ciclo vitale di altri 10 anni. Questa è una vera e propria rivoluzione. Speriamo che arrivi qualche qualche finanziamento da parte del governo, sarebbe ideale per favorire i nostri clienti e supportarli nella conversione, ma, per ora, questo è il metodo più rapido, ed economico per permettere ai nostri clienti di ridurre le emissioni dei loro veicoli. Jean-Marc Gales

L'azienda è attualmente in trattative anche con Transport for London per convertire i suoi autobus Routemaster, una potenziale via più economica per TfL per raggiungere il suo obiettivo di avere una flotta di autobus elettrici entro il 2030.

Se Wrightbus avrà successo, questo contratto inizierà l'estate prossima, mettendo l'azienda su un percorso di crescita esponenziale, visto che dopo aver costruito i celebri bus, si ritroverebbe a convertirli per rimetterli in circolazione nuovamente.