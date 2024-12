Il Milano Monza Motor Show ritornerà nel 2025

Il Milano Monza Motor Show (MIMO) tornerà dal 27 al 29 giugno 2025, dopo il posticipo dell'edizione 2024 dovuto ai lavori di ammodernamento dell'Autodromo Nazionale di Monza. L'evento si svolgerà sia nel centro di Milano che presso il circuito brianzolo, combinando un'esposizione statica e test drive dinamici.

La quarta edizione del MIMO manterrà il format innovativo che lo contraddistingue, con una doppia inaugurazione che vedrà sfilare le ultime novità automobilistiche tra Milano e Monza. L'evento offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare le auto esposte all'ombra del Duomo e di provarle su diversi tipi di percorso, incluso il leggendario circuito Sopraelevate.

L'evento si rimarrà gratuito e aperto al pubblico senza limitazioni.

Tra le novità annunciate per il 2025 spicca l'introduzione del programma "Arte in pista" di Pagani, che coinvolgerà i proprietari di modelli esclusivi come Huayra R, Zonda R e Zonda Revolución in attività specifiche in pista. Inoltre, il MIMO ospiterà una tappa dell'Indy Autonomous Challenge, competizione dedicata alle monoposto a guida autonoma Dallara AV-23.

Andrea Levy, Presidente del MIMO, ha dichiarato: "Anche nel 2025 il format di MIMO si confermerà innovativo con la doppia inaugurazione dinamica degli ultimi modelli delle case automobilistiche che sfileranno tra Milano e Monza. Non mancheranno appuntamenti imperdibili quali le Pagani da pista e la gara tra le monoposto a guida autonoma di Indy Autonomous Challenge e molto altro che verrà comunicato a breve".

Il programma dettagliato dell'evento sarà reso noto nel corso del 2025, ma già si delinea un'edizione ricca di contenuti che spaziano dalle ultime novità del mercato automobilistico alle tecnologie di guida autonoma, passando per esperienze di guida esclusive su uno dei circuiti più iconici al mondo.

Il MIMO si conferma così un appuntamento per gli appassionati di motori e un punto di riferimento per l'industria automobilistica, offrendo una piattaforma unica che combina l'esposizione statica nel cuore di Milano con le prove dinamiche nell'Autodromo di Monza, in un mix di tradizione e innovazione che caratterizza il DNA dell'evento.