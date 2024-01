Il motore a idrogeno Hyundai funziona con escrementi e plastica riciclata

In occasione del CES 2024, Hyundai ha annunciato la sua nuova strategia "Tutto definito dal software", con l'obiettivo di trasformare veicoli, flotte ed ecosistemi in risorse preziose attraverso l'uso di software avanzato e intelligenza artificiale. Più in dettaglio, la società ha menzionato l'integrazione del proprio ampio modello linguistico nell'assistente AI e nel sistema di navigazione, promettendo un'esperienza utente più naturale, conveniente e sicura.

Hyundai ha inoltre espresso l'intenzione di separare l'hardware dal software per consentire aggiornamenti e progressi indipendenti, immaginando che i veicoli possano evolversi in "macchine AI" in grado di apprendere continuamente e personalizzare l'esperienza degli utenti.

In aggiunta all'ecosistema software, il marchio prevede di usare l'idrogeno come una fonte cruciale per la sostenibilità. L'azienda prevede di utilizzare l'idrogeno non solo per alimentare veicoli come camion, autobus e automobili, ma anche aerei, navi, generatori di corrente e tram. HTWO, il marchio aziendale dedicato all'idrogeno sta diventando sempre più importante, e l'azienda sta sviluppando capacità di produzione di elettrolizzatori a membrana elettrolitica polimerica su scala megawatt per la produzione di idrogeno verde.

In termini di produzione di idrogeno, Hyundai sta concentrando gli sforzi su due approcci noti come Waste-to-Hydrogen e Plastic-to-Hydrogen. Il primo implica la fermentazione dei rifiuti organici per produrre biogas, che viene poi trattato per catturare l'anidride carbonica e produrre idrogeno. Il secondo prevede la fusione, la gassificazione e la trasformazione in idrogeno dei rifiuti di plastica non riciclabili, rimuovendo gli elementi non necessari. Due approcci innovativi e interessanti che, un domani, potrebbero ridurre le attuali complicazioni legate alla produzione di idrogeno verde.