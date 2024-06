Il pickup elettrico da gara di Ford conquista la Pikes Peak 2024, un vero record

Nella giornata di ieri, Ford Performance F-150 Lightning SuperTruck ha conquistato la vetta nella 102a edizione della Pikes Peak International Hill Climb, confermandosi il veicolo più rapido tra i 61 partecipanti. Il famoso pilota Romain Dumas ha guidato il prototipo attraverso le ripide curve, completando il percorso in 8:53.553. Questo risultato eccezionale segue il successo del SuperVan 4.2 alla competizione dell'anno precedente, marcando così il secondo trionfo consecutivo di un prototipo elettrico di Ford Performance in questo prestigioso evento.

Pochi giorni prima della gara principale, il SuperTruck aveva già fatto parlare di sé, stabilendo un nuovo record per la categoria Open Class durante le qualificazioni con un tempo di 3:32.831. Questo tempo ha migliorato di oltre sette secondi il record precedente fissato dal SuperVan 4.2 nel 2023.

Nonostante un'imprevista fermata in pista a causa di un problema tecnico, che ha aggiunto circa 26 secondi al suo tempo di percorrenza, Dumas è riuscito a eseguire un rapido reset del veicolo, dimostrando notevoli abilità nel recuperare il ritardo e assicurando la vittoria. L'abilità del pilota francese, esperto nella conduzione di prototipi elettrici per Ford, è stata cruciale per il successo del team.

Mark Rushbrook, Global Director di Ford Performance Motorsports, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come l'esperienza acquisita l'anno precedente con il SuperVan 4.2 sia stata fondamentale per migliorare le prestazioni nella competizione attuale.

Ford Performance F-150 Lightning EV, denominato SuperTruck, è stato sviluppato con una collaborazione di alto livello. STARD (Stohl Advanced Research and Development) ha avuto un ruolo chiave nella creazione del potente prototipo elettrico da oltre 1.600 CV. Il veicolo è inoltre dotato di equipaggiamento premium per la corsa, includendo imbracature Sparco e pneumatici Pirelli P-Zero specificamente configurati per garantire la massima aderenza sul tortuoso percorso di montagna.

Con questa impressionante vittoria, la presenza del SuperTruck al Pikes Peak International Hill Climb rappresenta solo l'inizio di un futuro promettente per Ford Performance nel settore dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.