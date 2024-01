Il taxi volante tipo Blade Runner si è mostrato al CES di Las Vegas

Hyundai ha presentato il suo secondo prototipo di veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), chiamato S-A2, attraverso la sua divisione aerospaziale Supernal al Consumer Electronics Show (CES). Progettato sul precedente S-A1 presentato nel 2020, il S-A2 è ora una versione più avanzata e pronta per la produzione, riflettendo la visione di Hyundai e Supernal per la mobilità aerea futura.

Questo eVTOL è equipaggiato con otto eliche inclinabili che consentono una velocità di crociera di 193 km/h e un'altitudine di circa 450 metri. Progettato principalmente per viaggi brevi entro i 50-60 km, è destinato all'uso in città, dove le brevi distanze possono richiedere molto tempo per essere percorse via terra.

Hyundai sta esplorando diverse opzioni per le batterie, comprese le batterie al litio-metallo e allo stato solido, ha spiegato Shin, il presidente di Hyundai Motor Group e CEO di Superna, in un'intervista a Bloomberg TV.

Per minimizzare l'impatto acustico, Hyundai dichiara che durante il decollo i rotori del S-A2 generano solo 65 dB e 45 dB durante la navigazione, equivalente al rumore di una lavastoviglie.

La collaborazione con Supernal ha permesso a Hyundai di contribuire significativamente al design della S-A2, con una cabina che offre quattro posti passeggeri separati dal sedile del pilota, realizzati con materiali aeronautici ad assorbimento energetico per la sicurezza.

Sebbene il veicolo sia concepito principalmente per il trasporto aereo, Hyundai prevede di utilizzare vertiport come luoghi di decollo e atterraggio per i suoi eVTOL, facilitando il prelievo e lo sbarco dei passeggeri prima che il veicolo prosegua verso la destinazione finale.