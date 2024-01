Levante presenta Origami, il pannello solare ripiegabile

Il CES 2024 si è rivelato ancora una volta l'occasione per far conoscere l'innovazione italiana al mondo. Quest'anno sono state 50 le startup ospitate nel padiglione italiano e guidate da Area Science Park, ente nazionale di ricerca e partner storico dell'iniziativa italiana a Las Vegas, e ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Molte delle realtà presenti hanno presentato prodotti e servizi a vantaggio della sostenibilità, uno degli argomenti di maggiore interesse dell'ultimo anno e tra le priorità più pressanti per le aziende.

Levante è una di queste startup, nata dalla volontà di sviluppare tecnologie per ridurre l'impronta ecologica e soprattutto riuscire ad avere energia pulita in ogni momento, ovunque ci si trovi.

Kim-Joar Myklebust, co-fondatore della startup, ci ha parlato di Origami, un innovativo pannello fotovoltaico ripiegabile e facilmente trasportabile adatto all'uso in mobilità.

Con una dimensione di 1,2 metri per 40 centimetri da chiuso e 1,7x1,7 metri da aperto, Origami è il 40% più piccolo e il 20% più leggero rispetto ad altri prodotti pieghevoli presenti sul mercato e offre un'efficienza di cella del 25,5%, anche se Myklebust anticipa una grande crescita dell'efficienza già dai prossimi mesi.

Soluzione versatile e pronta all'uso, Origami può essere messo in funzione in meno di un minuto e offre una potenza fino a 500W. Il pannello è stato ideato e realizzato in Italia e testato in ambienti marini per resistere a vento, salsedine e condizioni meteo estreme.

Essendo molto sottile e leggero, il pannello può essere trasportato agilmente nel bagagliaio di una macchina e posizionato a mano nel sito di interesse per avere subito a disposizione l'energia necessaria alle proprie attività.

Origami è già disponibile per la vendita sul mercato. Il pannello viene usato principalmente nel settore nautico e dai camperisti, ma la startup ha all'attivo anche diverse collaborazioni B2B con imprese che sfruttano Origami per siti di produzione mobili.

Levante

La versione presentata al CES, realizzata con materiali riciclati come la fibra di carbonio, è solo il primo passo di Levante verso lo sviluppo di pannelli sempre più efficienti e soprattutto sostenibili.

La startup attualmente sta lavorando allo stampaggio a compressione con cella inclusa e a ridurre il peso di Origami fino all'80%, rendendolo perfetto anche per il settore dell'automotive; il nuovo processo di produzione, inoltre, garantirebbe una riduzione di emissioni di CO2 del 50%.

"Produrre energia verde non è abbastanza: bisogna anche farlo in una maniera più sostenibile e più trasparente possibile" sottolinea Myklebust.