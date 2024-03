Quasi 3.000 persone hanno ordinato l'auto volante, pazzi o geni?

L'auto elettrica volante della startup californiana Alef Aeronautics sta conquistando il cuore degli appassionati dell'innovazione. Con un decollo verticale e caratteristiche da sogno, questo veicolo ha già suscitato un'enorme domanda: ben 2.850 preordini, per un valore complessivo di 850 milioni di dollari (circa 700 milioni di euro).

La stessa Alef Aeronautics ha reso noti questi dati impressionanti, sottolineando che la stragrande maggioranza dei preordini proviene da singoli acquirenti, mentre solo alcuni aziende, tra cui una concessionaria locale pronta ad accogliere l'eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) nel 2025, anno in cui è previsto il lancio ufficiale. Il prezzo della "Model A", come è stata battezzata questa meraviglia dell'ingegneria, è di 300.000 dollari (circa 271.000 euro), e i preordini sono stati aperti a partire dall'ottobre 2022, con due opzioni: un deposito di 150 dollari per ottenere la priorità nella consegna e uno di 1.500 dollari per assicurarsi una priorità ancora maggiore.

Ma cosa rende così speciale l'eVTOL di Alef? Innanzitutto, la capacità di decollare e atterrare praticamente ovunque, accompagnata da un'autonomia impressionante: 177 chilometri di volo o 322 chilometri di guida a terra con una sola ricarica. La "Model A" può ospitare comodamente due persone, pilota e passeggero, e vanta un certificato di aeronavigabilità speciale rilasciato dalla Federal Aviation Administration (FAA), un traguardo che nessun'altra auto elettrica aveva mai raggiunto prima. Tuttavia, rimangono alcune incognite, come il tipo e la capacità della batteria e la potenza del motore, aspetti che sicuramente saranno chiariti in futuro.