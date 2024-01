Da M2 TEST un test per valutare la fragilità ossea con grande accuratezza

Anche quest'anno le startup italiane hanno stupito il CES con le loro innovazioni, presentando prodotti e servizi che hanno il potenziale di rivoluzionare il futuro del business e non solo.

Il padiglione italiano, gestito da Area Science Park, ente nazionale di ricerca e partner storico dell'iniziativa italiana a Las Vegas, e ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha ospitato 50 startup che hanno avuto l'occasione di far conoscere le proprie soluzioni al mondo intero.

Tra queste c'è M2 TEST, una realtà di Trieste attiva nel campo della digital health che ha ideato BES (Bone Elastic Tractor) TEST, un approccio innovativo per valutare con maggior precisione la fragilità ossea dei pazienti a partire da immagini radiografiche. Ne abbiamo parlato con Alessandra Nicolosi, co-fondatrice e CEO della startup.

Il test si basa sulla simulazione di applicazione di forze sulla biopsia virtuale dell'architettura ossea del paziente per valutare l'elasticità della struttura interna dell'osso.

A differenza del test standard che si limita a misurare la densità delle ossa, quindi quanto minerale possiedono, il BES TEST analizza come è strutturato l'osso per approfondire la situazione specifica di ogni paziente. Il test garantisce un'accuratezza del 90% rispetto al 50% dello standard attuale.

Oltre a valutare il rischio di frattura per i soggetti in età avanzata, il test è un ottimo strumento sia per la prevenzione, anche a partire dai 30, sia per monitorare le alterazioni ossee nel breve periodo, per esempio quando ci sono malattie in corso o si stanno utilizzando specifici farmaci.

"C'è bisogno di andare a leggere un'altra parte della frattura da fragilità, non soltanto la densità ma anche la struttura interna dell'osso, perché spesso, dipendendo dal metabolismo, tante persone soffrono di fratture della fragilità ma non vengono diagnosticate" spiega Nicolosi.

M2 TEST

Stando ai risultati di un recente studio effettuato sulla soluzione di M2 TEST, il test è anche in grado di valutare le fratture da stress negli sportivi, analizzando come l'osso cambia in base ai diversi sforzi.

BEST TEST è presente in 16 centri polispecialistici in tutta Italia, con più di 12.000 pazienti che si sono sottoposti al test. Al momento il test è disponibile solo nei centri privati, ma entro la fine dell'anno rientrerà nelle linee guida ministeriali e potrà essere effettuato anche attraverso ticket sanitario.