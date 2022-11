La MX-5 diventerà elettrica? Non subito probabilmente, perché la quinta generazione, secondo alcune indiscrezioni, sarà equipaggiata col 2.0 litri SkyActiv-X affiancato ad un sistema Mild-Hybrid. Ma la strategia di Mazda prevede di elettrificare tutta la gamma per il 2030, quindi una ipotetica sesta generazione, non potrà che rinunciare al serbatoio della benzina per far posto ad un pacco batterie.

Oggi, l’ipotesi di una Miata elettrificata prende maggiormente campo, per via di quanto mostrato in un video, rilasciato dalla casa di Hiroshima sul proprio canale ufficiale giapponese di Youtube.

Il filmato, in lingua giapponese, dura poco più di mezz’ora e pare illustrare le strategie future del marchio; ma i minuti finali sono dedicati alla celebrazione della leggendaria spider. Vengono mostrate tutte le generazioni, ma anche i sorrisi dei felici possessori durante raduni e manifestazioni; non mancano neppure le immagini del recentissimo raduno, entrato nel Guinness World Record, che a settembre scorso che ha visto ben 707 MX-5 sfilare tutte insieme, in parata, sul circuito di Modena.

Ma tra le immagini dei modelli noti, fa capolino anche il rendering di un’auto sportiva, la Vision Study Model, come viene attualmente chiamata. La coupé mostra somiglianze con l’attuale MX-5 ND; le proporzioni sembrano simili, col posteriore corto e compatto e il cofano allungato. Si potrebbe obiettare che non si tratta di una spider, ma d’altronde anche gli sportelli con l’apertura ad ali di gabbiano, non sembrano realistici per una MX-5, che è sempre rimasta una sportiva relativamente economica; così come sembrano un esercizio di stile, gli specchietti posizionati alti sul montante. Però non è da escludere che quanto mostrato possa rappresentare, almeno in parte, il futuro design della Miata.

Osservando le MX-5 a partire dal 1989 ad oggi, si capisce come il marchio abbia sempre giocato sull’evoluzione delle forme, più che sullo stravolgimento, mantenendo un filo conduttore che unisce tutte le generazioni. Su questo render si nota come alcuni elementi potrebbero essere delle rivisitazioni di dettagli iconici, come i gruppi ottici posteriori e la grossa presa d’aria frontale.

Non è da escludere che il concept possa essere l’anteprima di una vettura pensata per il video gioco Gran Turismo 7.

Sappiamo che per il 2025 è previsto l’arrivo di una nuova piattaforma pensata esclusivamente per i veicoli elettrici.

Nel frattempo il 2030 si avvicina, e Mazda sta lavorando senza sosta per migliorare le proprie vetture elettriche. Il marchio sta infatti valutando di investire per produrre da se le batterie per i propri veicoli; ma è sulla sicurezza che si stanno concentrando gli sforzi maggiori. La casa di Hiroshima è impegnata nello sviluppo di sistemi di guida e assistenza avanzati, e punta a portare a zero, entro il 2040, il numero di incidenti fatali che vedano coinvolte una qualsiasi vettura Mazda.

Per capire quanto queste iniziative avranno un peso sullo sviluppo della prossima generazione di MX-5, non ci resta che aspettare.