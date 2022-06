Gran Turismo 7 è il nuovo attesissimo simulatore di guida e di corse targato PlayStation Studios che arriva sulle console Sony il 4 marzo 2022. Per vivere al meglio l’esperienza simulativa della serie Gran Turismo sono tante le persone che cercano postazioni da guida dotate di tutti i comfort e di tutte le funzionalità necessarie a trarre il massimo dal gameplay del videogioco Sony.

Periferiche di gioco come volanti, pedali e leve del cambio offrono un giusto grado di realismo alla guida di Gran Turismo 7, ma è con una postazione vera e propria che si può godere di un’esperienza di gioco simulativa completa: le migliori postazioni da guida, oltre ad essere comode sedute adatte a piazzarsi a un volante, hanno tante funzioni che garantiscono una sicura immersione nel realismo di gioco tra regolazioni, ammortizzatori e sensori.

In questo articolo dedicato alle migliori postazioni guida per Gran Turismo 7 abbiamo scelto prodotti variegati, dai più economici ai più professionali e costosi, che si adattano a differenti esigenze di tasca, di spazio, e di pretese di gioco. Se siete interessati a queste tipologie di videogiochi, fate anche un salto nella guida per i migliori volanti da gaming, la guida per le migliori postazioni da guida per Forza Horizon 5, e la guida ai migliori giochi di corse.

Le migliori postazioni da guida per Gran Turismo 7

Playseat Challenge, la più economica

Una garanzia per le postazioni da corsa è sicuramente la marca Playseat, presente in più occasioni in questa guida e in pista in prima posizione con una delle soluzioni più economiche per giocare a Gran Turismo 7. Questa postazione, dotata di sedile e supporti per volante e pedali, è stata realizzata in maniera minimale proprio per adattarsi per le esigenze dei neofiti dei simulatori e, soprattutto, per salvare spazio. La postazione Playseat Challenge, infatti, è perfettamente ripiegabile su sé stessa, una funzione utile per non occupare spazio ingombrante se non avete un’area sufficientemente grande per permettervi di avere postazioni grandi ed espansive come quelle da guida. Questa postazione entry level combina comfort, prestazioni e stabilità a un prezzo davvero irrisorio. Il sedile è ergonomico e consente anche la regolazione del supporto lombare, mentre il sistema di supporto è brevettato per essere universale e adattarsi a qualsiasi volante e pedaliera avete a disposizione. Le dimensioni sono 136 x 54 x 69 cm da aperto, e 27 x 54 x 124 da ripiegato.

Next Level Racing S015, la più espandibile

Postazioni guida Gran Turismo 7

Saliamo di un livello con la postazione Next Level Racing S015, una delle più vendute su Amazon grazie alla sua versatilità. Il concept della postazione è il medesimo della Playseat Challenge, ossia un prodotto entry level in grado di recuperare spazio nei portafogli e in casa. In aggiunta alla sedia precedente, però, Next Level Racing vende questa postazione anche in bundle con accessori e periferiche. Inoltre le regolazioni consentono una modifica più personalizzabile delle disposizioni dei controller e delle pedaliere. L’intera postazione, infatti, è regolabile sia in posizione GT, quindi eretta e sopraelevata, sia in posizione Formula, ideale per auto più sportive. Nonostante il telaio e il sedile possano sembrare fragili, in realtà questa postazione è stata realizzata per resistere a oltre 150 Kg di forza per mozzo. Le dimensioni sono 175 x 12.7 x 75 cm, e la compatibilità con tutte le principali periferiche di guida garantita.

Playseat Evolution, la più conveniente

Postazioni guida Gran Turismo 7

Playseat è una marca apprezzata tra i cultori dei simulatori di guida come Gran Turismo 7 per l’affidabilità di postazioni come le Evolution e le Evolution Pro, soluzioni che al giusto prezzo riescono ad offrire tutto il necessario adattandosi con il massimo del comfort. A cominciare dai sedili realizzati proprio in stile da corsa, le Evolution e le Evolution Pro sono postazioni di guida che si adattano a qualunque tipo di stanza, perfino i salotti, grazie anche alla regolazione di sedile e supporti. Il rivestimento della seduta è in similpelle con rifiniture di qualità, mentre i supporti sono realizzati in acciaio ultra-resistente per garantire stabilità e robustezza. Ogni supporto ha le sue viti di fissaggio che sono compatibili con la maggior parte delle periferiche di guida come volanti, pedali e leve del cambio. Sono disponibili anche i modelli brandizzati Gran Turismo e Red Bull.

Next Level Racing F-GT, la più comoda

Postazioni guida Gran Turismo 7

Cominciamo ad alzare l’asticella offrendo ai giocatori di Gran Turismo 7 le comodità della postazione di guida Next Level Racing F-GT, un prodotto che al costo di un po’ di spazio consente perfino il fissaggio di uno schermo grazie a un supporto dedicato venduto separatamente, offrendo in questa maniera il massimo dell’immersione in gioco. La postazione NLR S010 viene venduta con una serie di funzionalità in più come supporto per il cambio, cursore del sedile, cuscino lombare, piedini regolabili e adattatore Buttkicker Gamer 2. Il design della postazione è munito di barre GT, funzione che può regolare la seduta bassa o alta a seconda di come vi trovate alla guida o di che tipo di auto state guidando. L’abitacolo è rigido e solido, costruito in modo da avere le periferiche che monterete sempre a portata di mano.

Next Level Racing GTtrack, la migliore in assoluto

Postazioni guida Gran Turismo 7

La postazione di guida più adatta a giochi come Gran Turismo 7 è sicuramente la Next Level GTtrack, un prodotto molto simile alla già discussa F-GT ma con una serie di caratteristiche in più che rendono l’esperienza di guida ancora più realistica. Le regolazione della GTtrack consentono numerosi adattamenti ai più disparati stili di guida, e il sedile è perfino provvisto di cinture di sicurezza sportive proprio per creare ancora più immedesimazione e realismo nel gameplay. Proprio come la F-GT, anche la GTtrack può essere adattata con regolazioni modulari come un supporto per lo schermo acquistabile separatamente o semplicemente spostando la leva del cambio da destra a sinistra e viceversa. La postazione presenta anche delle ruote mobili per poter spostarla intera tra una sessione di gioco e l’altra, mentre in generale l’intero telaio è costruito per essere il più resistente possibile a pesi, volanti a trazione e ingombranti pedaliere professionali.

Come scegliere le postazioni di guida migliori per Gran Turismo 7

Scegliere la postazione di guida più adatta a Gran Turismo 7 e alle vostre esigenze non è una cosa semplicissima, perché in gioco ci sono tante variabili al di là del peso delle vostre tasche, come il vostro stile di guida preferito, o più semplicemente lo spazio a vostra disposizione. Per questi motivi abbiamo incluso in questa guida all’acquisto tipi diversi di postazioni di guida, ai quali potete fare le vostre attente valutazioni tenendo in considerazione i seguenti fattori: ergonomia, funzionalità, spazio a disposizione e community attiva.

Ergonomia

In genere le postazioni di guida si dividono in due tipi principali: GT ed F1. Per giochi come Gran Turismo 7 si cerca di propendere per sedute GT piuttosto che le ultra-sportive F1, ma mai dire mai. Per questo motivo, pur includendo nel nostro articolo una maggioranza di sedute GT, ci sono alcune postazioni che possono essere regolate in modo da avere una seduta F1 (o quasi) come la Next Level Racing S015 o la Next Level Racing F-GT. Al di là di queste due macro-suddivisioni delle postazioni, fate occhio anche alle tante diverse regolazioni e comodità che ogni prodotto può offrire, dal più semplice cuscino lombare integrato alla modifica modulare dei supporti, funzionalità incluse per esempio nelle Next Level Racing GTtrack e nelle NanoRS 702.

Prezzo

Come avete potuto leggere nella guida, abbiamo deciso di dividere i vari prodotti in tutta una serie di categorie. Si va dalla più comoda alla migliore in assoluto, e con tutte le caratteristiche che differenziano le postazioni da guida può cambiare il prezzo. Si va dai 200€ fino a un massimo di oltre 700€. Nel mezzo c’è spazio per tutti i budget e le esigenze dei giocatori che vogliono godersi un’esperienze di guida totale in Gran Turismo 7.

Funzionalità

Alcune delle postazioni di guida che abbiamo incluso in questa guida possiedono funzioni extra che aumentano il realismo del gameplay e l’immersione in gioco. Alcuni prodotti, come la Next Level Racing S015, sono vendute in bundle con una o più periferiche di guida che servono assolutamente per avere una postazione pienamente funzionante. Altre, come le Next Level Racing F-GT e le Next Level Racing GTtrack permettono di aggiungere a parte anche supporti reggi-schermo, mentre le postazioni NanoRS 702 hanno queste funzionalità già integrate nell’abitacolo.

Spazio a disposizione

Purtroppo le postazioni di guida sono tra i prodotti più ingombranti esistenti nel gaming, quindi prima di acquistare un qualsiasi prodotto tra quelli che vi abbiamo consigliato valutate bene le loro dimensioni. Alcune soluzioni suggerite per Gran Turismo 7, come le postazioni più entry level, sono anche progettate per essere ripiegate su sé stesse in modo da poter essere spostate e nascoste quando non siete in partita: è il caso delle Playseat Challenge e delle Next Level Racing S015. Altre, come la PlaySeat Evolution o la NanoRS 702, sono più compatte e cercano di occupare meno spazio possibile. Altre ancora, come la Next Level Racing GTtrack, non si fanno problemi a essere lunghe e larghe, ma possiedono delle ruotine bloccabili che ne consentono un facile spostamento in luoghi meno frequentati quando non state giocando.

Community attiva

Postazioni, accessori e periferiche dedicate ai giochi di corsa, specialmente se simulativi proprio come Gran Turismo 7, sono strumentazioni complicate che spesso richiedono aggiornamenti e modifiche per poter offrire il meglio nel gameplay. Per questo motivo, qualunque sia la vostra scelta tra i nostri suggerimenti, vi consigliamo anche di consultare le community dei racing game su PlayStation perché potreste trovare qualche consiglio utile, qualche patch o qualche modifica fisica che può tornarvi davvero utile nel migliorare la vostra esperienza di gioco.