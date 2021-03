La cloche di Tesla Model S è realtà: eccola su strada

In America è stato avvistato quello che potrebbe essere il primo esemplare circolante di Model S dotato del futuristico volante a cloche che l’azienda californiana ha svelato il mese scorso. Per chi si fosse perso l’annuncio di Tesla, si tratta di un volante ispirato direttamente al Trans-AM impiegato per il celebre telefilm Kitt – Supercar; a differenza di quest’ultimo, vanta un design minimalista, in stile Tesla, privo quindi di qualsiasi leva o freccia. Con questo nuovo accessorio Tesla cerca di massimizzare la concentrazione alla guida, eliminando possibili comandi che potrebbero distrarre il guidatore.

L’avvistamento è stato effettuato dal proprietario del canale YouTube “The Kilowatt”, il quale è riuscito a catturare diversi scatti della super berlina di Palo Alto parcheggiata nella cittadina di Redwood City, nella Silicon Valley. La vettura è caratterizzata da una verniciatura Deep Blue Metallic, da 1.600 euro, abbinata ad interni crema con inserti in legno.

In aggiunta al volante a cloche che difficilmente potrà essere omologato in Europa, l’esemplare avvistato integra buona parte delle novità presentate lo scorso mese. Come possiamo osservare dalle prime immagini, è presente un rinnovato display infotainment di dimensioni maggiori posizionato come da tradizione nella console centrale.

Presente, inoltre, una telecamera laterale di dimensioni maggiori immersa all’interno di un supporto più pronunciato e quindi, forse, in grado di catturare scene con un angolo di visione più accentuato. Nelle foto condivise appare anche un pulsante dedicato all’abbattimento della panca posteriore: una vera novità per il marchio di Elon Musk. Dulcis in fundo, presente anche il display posteriore dedicato all’intrattenimento dei passeggeri e in grado di riprodurre interessanti titoli moderni come Cyberpunk 2077.

Nonostante le immagini dettagliate appare complicato identificare la variante specifica di Model S avvistata, complice la presenza dei cerchi in lega “Tempest” comuni a tutte le versioni. L’aggiornamento di Model S e X al pacchetto 2021 son solo una delle importanti novità che vorticano intorno al marchio californiano; nel corso del prossimo anno infatti arriverà sul mercato quella che potrebbe essere la prima Tesla economica, conosciuta con il nome di Model 2.