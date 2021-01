La nuova Tesla Model S vi farà giocare a Cyberpunk 2077

Elon Musk ha svelato che la nuova Tesla Model S “Plaid”, il cui rilascio è previsto entro poche settimane, sarà in grado di riprodurre Cyberpunk 2077; l’annuncio, diffuso tramite Twitter, allega anche un’immagine dove si vede chiaramente una schermata sul display, dalla quale scegliere tra altri titoli come Cuphead, The Witcher 3: Wild Hunt e Stardew Valley, ma non solo. I giochi sono disponibili per il passeggero che siede davanti, ma anche per chi è seduto dietro, dato che è stato installato un display aggiuntivo.

La feature si chiama ‘Tesla Arcade’, e dispone di 10 teraflops di potenza di calcolo, una quantità simile a quella raggiunta dalle console di nuova generazione, anche se questo dato non ci assicura che il gioco giri in maniera ottimale. Per il momento non sappiamo quale versione di Cyberpunk 2077 sarà installata sulle Tesla, e la speranza è che il gioco non sia afflitto dai numerosi bug che ne hanno in parte rovinato il lancio su console.

Come vi abbiamo anticipato con un’altra news questa mattina, Tesla ha appena presentato ufficialmente i Model Year 2021 di Model X e Model S; le nuove versioni delle auto di Musk sono state impreziosite grazie a nuovi interni completamente rivoluzionati in chiave futuristica, al punto da decidere di installare un volante a cloche. Finalmente Tesla ha deciso di inserire alcuni tasti a sfioramento, un’aggiunta molto richiesta dalla community che trovava scomodo doversi affidare al display touch-screen per attivare una qualunque funzione dell’auto; grazie a questi nuovi tasti, sarà possibile attivare certe funzioni senza distrarsi dalla guida.

It can play Cyberpunk — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Chiaramente tutti questi aggiornamenti e integrazioni fanno salire il prezzo finale di vendita: l’allestimento ‘Plaid’, disponibile sulle Model S e Model X MY 2021, parte da 119.990 € per entrambe le auto, e sale fino a 140,990 € nel caso dell’allestimento Plaid+ disponibile per la Model S.