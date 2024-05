Innovazione e "spirito Harleysta" si incontrano nella nuova e-bike di LiveWire

LiveWire, il marchio specializzato in moto elettriche, sta rispolverando un vecchio progetto di e-bike originariamente ideato dalla società madre, Harley-Davidson. Questo progetto, risalente al 2018, prevedeva una bicicletta elettrica dal design accattivante che sembrava destinata a conquistare il mercato.

Tuttavia, dopo la sua presentazione iniziale sotto forma di schizzi e concept, il progetto è stato abbandonato, e non se ne è più sentito parlare.

Recentemente, un brevetto che richiama quei vecchi disegni è stato pubblicato, suggerendo che LiveWire stia seriamente considerando di riportare in vita questa e-bike.

Le immagini del brevetto mostrano chiaramente un telaio, una configurazione delle sospensioni e un pacco batterie alettato che ricordano esattamente il concept originale. Ciò solleva diverse domande su cosa abbia spinto LiveWire a riesaminare questo progetto dopo tanto tempo.

Non è raro che le aziende riprendano vecchi progetti ancora in fase embrionale, spesso tenuti nascosti per proteggere idee innovative o per strategie di mercato. Tuttavia, LiveWire non ha fornito spiegazioni ufficiali o collegamenti diretti ai concept precedenti.

Questo silenzio alimenta speculazioni su una possibile strategia di rilancio del marchio, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche che LiveWire sta affrontando.

La gamma attuale di prodotti LiveWire è nota per non essere particolarmente accessibile, e un'e-bike dal prezzo stimato intorno ai 10.000 dollari potrebbe rappresentare una soluzione interessante per attrarre nuovi clienti e generare entrate.

Sebbene non possa risolvere completamente i problemi finanziari del marchio, un modello di e-bike ben progettato e dal prezzo competitivo potrebbe fornire un contributo significativo, grazie anche al fascino del suo design.

Il ritorno di questo progetto di e-bike suggerisce che LiveWire sta cercando di innovare e diversificare la propria offerta in un mercato sempre più competitivo. Con l'eredità del design Harley-Davidson e l'attenzione per i dettagli tecnici, questa nuova e-bike potrebbe rappresentare una svolta per il marchio, attirando sia gli appassionati di moto elettriche che i nuovi ciclisti urbani.

Resta da vedere come LiveWire posizionerà questo prodotto sul mercato e quali saranno le reazioni dei consumatori, ma l'anticipazione è già alta per questa nuova proposta.