IONITY continua il suo processo di crescita e consolidamento sul territorio europeo: secondo quanto affermato dalla compagnia, l’obiettivo è quello di arrivare ad avere 7000 punti di ricarica da 350 kW in Europa entro il 2025, suddivisi su circa 1000 stazioni di ricarica.

Grazie a questa espansione, e soprattutto grazie all’installazione di colonnine in grado di ricaricare rapidamente grazie alla corrente continua, sarà sempre più semplice programmare anche lunghi viaggi utilizzando un’auto elettrica – aspetto che ancora oggi frena molti possibili interessati alla mobilità elettrica.

Il piano di IONITY prevede la creazione di nuove stazioni di ricarica – al momento in Italia 3 sono in costruzione, a Lecce, nella zona di Roma Nord e a Scarlino, in Toscana in provincia di Grosseto – e l’ampliamento delle stazioni già esistenti, che saranno arricchite da nuovi punti di ricarica rapida. Il cantiere di Roma Nord è appena partito, e rappresenta la prima stazione di ricarica IONITY nelle vicinanze di Roma; sarà un grande passo avanti per chi utilizza un’auto elettrica nella zona della capitale, perché finalmente si avrà modo di accedere ad una ricarica rapida da 350 kW di potenza. La data di apertura non è ancora stata definitiva, ma sappiamo già dove si troverà la stazione: Fiano Romano, in Località Bei Poggi.

Ad Affi, in provincia di Verona, è prevista la nascita di una stazione IONITY particolarmente ampia e importante: sono ben 18 i punti di ricarica previsti, tutti in grado di fornire corrente da fonti di energia rinnovabili, con pensiline realizzate grazie a pannelli fotovoltaici che supporteranno la ricarica stessa.

Oggi in Italia IONITY può vantare 21 stazioni sparse sul territorio nazionale, più le 3 in costruzione già citate più quella di Affi che è in programma, per un totale di circa 100 punti di ricarica in corrente continua, quella utile a ricaricare rapidamente durante i lunghi viaggi.