Italiani pericolo al volante? La maggior parte di noi non supererebbe l'esame oggigiorno

Nel 2023, secondo i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quasi il 40% degli italiani che si sono sottoposti all'esame teorico per ottenere la patente di guida di categoria B non ha superato il test, segnando un aumento rispetto al 29,8% registrato nel 2020. In particolare, le regioni con i tassi di non superamento più elevati sono state il Lazio (44%), la Toscana (42,9%) e il Trentino Alto-Adige (42,8%).

Cosa accadrebbe, però, se gli automobilisti che hanno ottenuto la patente B da più di 5 anni dovessero ripetere oggi l'esame teorico? Secondo una simulazione condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, in collaborazione con le principali associazioni di autoscuole italiane, Confarca e Unasca, solo il 22,3% degli italiani lo supererebbe con successo. I risultati variano notevolmente da regione a regione, con percentuali di successo che vanno dal 6,9% in Molise al 28% in Emilia-Romagna e addirittura al 31,7% nel Lazio.

Questi dati, quindi, sottolineano l'importanza di rimanere aggiornati sul codice della strada anche dopo aver ottenuto la patente, soprattutto considerando le continue modifiche intervenute nel corso degli anni.

Nonostante il tasso di non superamento sia significativo, c'è da dire anche che il campione nazionale ha risposto correttamente in media al 75% delle domande, evidenziando in generale una buona conoscenza delle normative. Gli errori più comuni riguardano le domande relative alle spie e alla segnaletica stradale.

La simulazione dell'esame teorico ha coinvolto più di 2.700 automobilisti iscritti alla community di AutoScout24, i quali hanno ottenuto la patente B da più di 5 anni. Ai partecipanti è stato somministrato un test di 20 domande, selezionate tra quelle validate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate durante l'esame ufficiale (il quale attualmente prevede 30 domande). Per superare la simulazione, gli utenti non dovevano commettere più di 2 errori su 20 domande, mantenendo il rapporto di errore massimo consentito nell'esame ufficiale.

In quale regione gli italiani sono peggiori alla guida?

Anche nel caso della simulazione le percentuali di promossi hanno una grande diversità in base alla regione:

Lazio - 31,7% promossi

Emilia Romagna - 28,0% promossi

Veneto - 24,6% promossi

Liguria - 24,3% promossi

Sardegna - 24,1% promossi

Friuli-Venezia Giulia - 24,0% promossi

Umbria - 23,3% promossi

Lombardia - 22,1% promossi

Piemonte - 20,0% promossi

Puglia - 19,8% promossi

Trentino-Alto Adige - 19,6% promossi

Valle D'Aosta - 19,0% promossi

Campania - 18,7% promossi

Abruzzo - 18,6% promossi

Toscana - 18,3% promossi

Marche - 15,4% promossi

Sicilia - 13,9% promossi

Basilicata - 12,3% promossi

Calabria - 11,8% promossi

Molise - 6,9% promossi

MEDIA NAZIONALE - 22,3% promossi

Per ulteriori informazioni o per provare la simulazione dell'esame teorico per la patente di guida di categoria B, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di AutoScout24. La partecipazione è gratuita e anonima, richiede solo pochi minuti e offre un'opportunità per valutare le proprie conoscenze sul codice della strada.