Jeep Avenger ibrida diventa 4x4 (4xe), pensata per chi fa fuoristrada

La Jeep Avenger è stata la prima vettura del marchio americano a non essere disponibile con la trazione integrale al momento del lancio. Tuttavia, questa mancanza è stata colmata con l’introduzione della versione 4xe, che completa la gamma della piccola SUV più venduta in Italia.

Avenger è equipaggiata con un motore tre cilindri da 1,2 litri mild hybrid a 48 volt che eroga 136 CV, lo stesso utilizzato in altri modelli del gruppo Stellantis. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, all’interno del quale è integrato un motore elettrico da 28 CV che aziona le ruote anteriori.

Ora, con la versione 4xe, un secondo motore elettrico da 28 CV è montato sull’asse posteriore, garantendo trazione anche con la batteria scarica. Grazie a questa configurazione, la Jeep Avenger 4xe offre 36 CV e 25 Nm di coppia in più rispetto alla versione a trazione anteriore, migliorando l’accelerazione (0-100 km/h in 9,5 secondi) e la velocità massima (194 km/h).

Non è stato semplicemente inserito un nuovo motore elettrico, la nuova 4xe subisce un vero aggiornamento

Ma è soprattutto fuori strada che la nuova Jeep Avenger 4xe mostra i suoi miglioramenti rispetto alla versione a trazione anteriore. Oltre ai due motori elettrici, presenta(multilink a 4 bracci), angoli per l’off-road migliorati (attacco 22°, dosso 21°, uscita 35°), un’aumentata di 10 mm (ora 21 cm) e una capacità di guado fino a 40 cm. Fino a 30 km/h, tutte e quattro le ruote sono in trazione con una ripartizione 50:50; tra 30 e 90 km/h, la trazione sull’asse posteriore si attiva su richiesta della centralina, mentre oltre i 90 km/h, il motore elettrico posteriore viene scollegato per minimizzare il consumo di carburante.

Per migliorare l’aderenza sui terreni difficili, la Jeep Avenger 4xe è dotata del sistema Selec-Terrain, che permette al guidatore di scegliere tra diverse modalità di guida. La Jeep Avenger 4xe è l’unica della gamma a disporre di sospensioni posteriori multilink, che migliorano il comfort su strade dissestate.

Tra le dotazioni di serie ci sono le barre sul tetto e il gancio di traino. I fendinebbia sono stati ridisegnati e posizionati più in alto e verso l’esterno per migliorare la visibilità notturna. I paraurti hanno una finitura antigraffio: quello anteriore espone le ruote per una maggiore presa sui terreni rocciosi e ha un rivestimento più alto e sporgente per proteggere la targa dagli urti. Tra gli optional, ci sono fasce adesive opache che riducono i riflessi del sole durante la guida. Di serie, la vettura monta pneumatici M+S con cerchi neri, mentre gli pneumatici All Terrain sono disponibili come opzione. Il bagagliaio ha una capacità di 325 litri, leggermente inferiore ai 380 litri della versione a trazione anteriore a causa del doppio fondo ridotto.