Finalmente è stata presentata al pubblico al salone di Parigi, la nuova Jeep Avenger, primo B-Suv completamente elettrico dello storico marchio americano

La Jeep Avenger arriverà nelle concessionarie all’inizio del prossimo anno, ma i clienti nella maggior parte dei mercati europei possono già prenotare in anticipo l’esclusiva Launch Edition,

“La nuova Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio, in quanto è la prima di un portafoglio di nuovissimi Jeep BEV (Battery Electric Vehicle che contraddistingue le auto interamente elettriche) ad essere introdotta in Europa”, ha affermato Christian Meunier, CEO del marchio Jeep.

Prodotto nello stabilimento polacco di Tychy e sviluppato pensando alle esigenze dei clienti europei, il nuovo Avenger è un SUV compatto che si posiziona nella crescente categoria dei B-SUV, il secondo segmento più venduto nel mercato europeo.

Il nuovo Avenger è lungo solo 4,08 m, che è 16 cm più corto del Renegade. Sotto al cofano troviamo il propulsore elettrico da 400 Volt della Emotors, la joint-venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Fornisce 115 kW, pari a 156 cavalli e 260 Nm di coppia massima; è alimentato da una batteria da 54 kWh, sempre di produzione Stellantis. In particolare, il pacco batterie è composto da 17 moduli e 102 celle che utilizzano la chimica NMC 811 agli ioni di litio, e consente 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano 550 km nel ciclo urbano. Inoltre è estremamente compatta e trova posto sotto i sedili anteriori e posteriori ed al tunnel centrale; nella guida in fuori strada risulta protetta da piastre di protezione sottoscocca e dalla notevole altezza da terra del veicolo.

I tempi di ricarica sono molto brevi, se si utilizza un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua: in soli tre minuti di ricarica si ottiene abbastanza energia per una percorrenza di 30 km. Con un cavo Mode 3 da 11 kW per corrente alternata collegato a una Wallbox o a una stazione pubblica, è possibile caricare da 0% a 100% in 5,5 ore.

L’esclusivo sistema Selec-Terrain Jeep offre sei modalità di guida: Normal, Eco, Sport; Neve; Mud (fango) e Sabbia. Il nuovo Avenger ha dettagli non comuni per la sua categoria, come i sedili in pelle regolabili elettronicamente, la luce ambientale multicolore che riduce l’affaticamento degli occhi durante la guida notturna e un ampio tetto apribile.

La piccola Jeep è molto ben equipaggiata anche sotto l’aspetto della sicurezza: vanta una guida autonoma di livello 2, utilizza il Cruise Control adattivo e il Lane Centering. Offre anche il riconoscimento della segnaletica stradale e la frenata di emergenza automatica, Blind Spot Monitoring che monitora l’angolo cieco del conducente, sensori di parcheggio a 360° con Active Park Assist.

Insieme alla versione prossimamente sul mercato, in contemporanea JEEP ha presentato il 4xe Concept, un prototipo a trazione integrale.

“Avenger è stata progettata fin da subito come un veicolo Jeep e il modello 4×2 full-electric offre già prestazioni ai vertici della categoria, caratteristiche di Jeep. Tuttavia non potevamo fare a meno di chiederci: cosa succederebbe se inserissimo le prestazioni della trazione integrale elettrificata di Jeep in un formato compatto, restando nel contempo fedeli al linguaggio stilistico, alla capacità e alla personalità unici del brand?” Ha detto Meunier.

La 4xe Concept è caratterizzata da ampi parafanghi e da una carreggiata maggiore, ed è equipaggiata con ganci di traino e pneumatici di dimensioni generose. L’angolo d’attacco è stato portato a 21 gradi, l’angolo di uscita a 34 gradi e l’angolo di dosso a 20 gradi, grazie a un’altezza da terra che ora supera i 200 mm. Sono presenti anche fari aggiuntivi per migliorare la visibilità in off-road e un portapacchi sul tetto.

Niente di più si sa ancora circa la meccanica, ma i dettagli azzurri del logo ed il badge 4xe fanno pensare che il futuro sia elettrico. Al momento infatti la possibilità di sceglierla con motore turbo benzina è limitato alla versione di lancio ed ai i mercati italiano e spagnolo.