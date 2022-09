Jeep si prepara a un cambiamento epocale con il rilascio sul mercato del suo primo modlelo 100% elettrico: si chiama Avenger, ed è un B-SUV progettato per essere commercializzato in Europa in una fascia di mercato paragonabile a quella dell’attuale Jeep Renegade.

Jeep Avenger arriverà in Europa all’inizio del 2023, e secondo le prime indiscrezioni tecniche il pacco batterie installato dovrebbe assicurare circa 400 km di autonomia: per i dettagli ufficiali dovremo aspettare la presentazione, prevista al Salone di Parigi il prossimo 17 ottobre, data dalla quale inizieranno anche i preordini dell’auto. Queste voci sull’autonomia fanno pensare a un comparto tecnico dedicato sulla Jeep Avenger, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza: fino ad oggi Stellantis si è limitata a produrre auto elettriche con batterie di dimensioni contenute, intorno ai 50 kWh, ma è impensabile toccare quell’autonomia con una tale capacità, ecco quindi che sorge il dubbio relativo a batteria e motorizzazione. Presto ne sapremo di più.

Dal punto di vista estetico la nuova Jeep Avenger ricalca il classico stile Jeep, negli anni divenuto molto più civile e molto meno votato al fuoristrada, salvo modelli particolari: la vista laterale dell’auto ricorda un Grand Cherokee in taglia ridotta, mentre la vista posteriore rivela un linea massiccia, con una larghezza che non sembra indifferente, almeno a giudicare dalle foto. All’anteriore non poteva mancare la tipica griglia larga di Jeep, anche questa ricorda il muso del Jeep Cherokee: Jeep ha scelto di dare una forte continuità di design tra i modelli endotermici e quelli elettrici, una scelta che finora in pochi hanno adottato – l’aerodinamica sicuramente ne risente, ma l’appeal estetico sul pubblico sarà senza dubbio molto forte.

Il prezzo è ancora riservato ma sicuramente sarà svelato in occasione del Salone di Parigi quando saranno aperti i pre-ordini: qualche voce di corridoio ipotizza un prezzo di ingresso compreso tra i 25.000 e i 30.000 euro.