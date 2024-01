Jeep Renegade si aggiorna, nuovi interni per la versione MY2024

Nel decimo anniversario dalla sua presentazione, la Jeep Renegade, capostipite delle vendite del marchio e primo modello prodotto al di fuori del Nord America, si appresta a rinnovarsi con il tanto atteso Model Year 2024. Con quasi 2 milioni di unità vendute finora, la Renegade rappresenta una pietra miliare per Jeep, contribuendo in modo significativo al successo complessivo del marchio.

Da quando è stata lanciata nel lontano 2014, la Jeep Renegade ha mantenuto il suo fascino senza subire sostanziali cambiamenti. Il Model Year 2024 non sembra destinato a stravolgere il suo stile distintivo: linee squadrate, dimensioni ideali per la città ma spazio sufficiente anche per le famiglie, e un look immediatamente riconoscibile.

Le immagini trapelate sono indicative, le novità esterne sembrano essere minime, con la firma luminosa che potrebbe essere soggetta a modifiche, soprattutto nella parte posteriore. Gli interni, invece, dovrebbero subire maggiori aggiornamenti; in merito a questo, si attende un sistema di intrattenimento di nuova generazione e con una maggiore velocità di elaborazione.

Nuove anche le funzionalità alla guida, ereditate da Compass 2024, che promettono un'esperienza di guida avanzata con funzioni come la rilevazione della stanchezza del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento attivo della carreggiata e la rilevazione del traffico posteriore.

Sul fronte dei motori, Renegade 2024 continuerà a puntare sui powertrain elettrificati, compresi il 1.5 mild hybrid da 130 CV (qui la prova) e i plug-in da 190 e 240 CV, entrambi con trazione integrale. La notizia che potrebbe far discutere riguarda la possibile scomparsa del motore diesel, considerato sempre meno attraente dagli automobilisti, specialmente in vetture di dimensioni compatte.

Quando arriverà? Al momento non c'è una data certa, ma si prevede un debutto sul mercato nel corso del primo trimestre del 2024.