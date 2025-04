Jeff Bezos al lavoro su un misterioso pickup elettrico economico?

Un misterioso pickup elettrico avvistato nelle strade di Los Angeles ha acceso la curiosità degli appassionati di mobilità sostenibile e sta alimentando speculazioni sul possibile debutto di un nuovo attore nel settore automobilistico. Un utente Reddit ha fotografato un veicolo camuffato mentre veniva scaricato da un carro attrezzi, proprio nei giorni in cui si diffondeva la notizia che Jeff Bezos, fondatore di Amazon, starebbe finanziando in segreto Slate Auto, una startup del Michigan con un progetto ambizioso: realizzare un pickup elettrico compatto dal costo accessibile di 25.000 dollari, destinato al mercato di massa.

La coincidenza temporale tra l'avvistamento e le rivelazioni sul progetto di Slate Auto ha portato molti a chiedersi se il veicolo fotografato possa essere proprio il primo prototipo dell'azienda sostenuta dal magnate dell'e-commerce. Le caratteristiche visibili nella foto - un design compatto a due porte, l'assenza di griglia frontale tipica dei veicoli elettrici e quello che sembra essere uno sportello per la ricarica - corrisponderebbero alle poche informazioni trapelate sul progetto della startup.

L'immagine, pubblicata dall'utente Discostranger09, mostra un veicolo dalle forme squadrate e compatte che alcuni commentatori hanno paragonato a un incrocio tra una vecchia Range Rover e una Jeep Renegade. Il mezzo veniva scaricato da un carro attrezzi con la scritta "Time Towing LLC", probabilmente nei pressi di un'area industriale di Los Angeles, anche se l'autore dello scatto non ha fornito dettagli precisi sulla localizzazione.

Secondo quanto riportato recentemente da TechCrunch, Slate Auto sarebbe nata nel 2022 come spin-off dell'investimento di Bezos in Re:Build Manufacturing. In questi due anni di lavoro sotto traccia, l'azienda avrebbe costituito un team di professionisti dell'automotive nella zona di Detroit, reclutando talenti da costruttori tradizionali come Ford, GM e Stellantis, ma anche da startup elettriche in difficoltà come Fisker e Canoo.

L'obiettivo dichiarato è ambizioso: creare un pickup elettrico a due posti dal prezzo accessibile, posizionato a circa 25.000 dollari, con lancio previsto per la fine del 2026. Un progetto che potrebbe rappresentare una svolta nel mercato dei veicoli elettrici, tradizionalmente caratterizzato da prezzi elevati, specialmente nel segmento dei pickup. Fino ad ora Slate Auto ha mantenuto un profilo estremamente basso, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali o immagini dei propri progetti. Tuttavia, l'azienda ha annunciato che il 23 aprile condividerà nuove informazioni, anche se non è chiaro se si tratterà di una presentazione formale del veicolo o semplicemente di ulteriori dettagli sulla strategia aziendale.

Gli esperti del settore sono divisi: alcuni ritengono che il veicolo avvistato possa effettivamente essere un prototipo di Slate Auto in fase di test, mentre altri ipotizzano si tratti di un modello in sviluppo di altre case automobilistiche o addirittura di un progetto custom realizzato privatamente. Le forme compatte e le proporzioni inconsuete per il mercato americano, tradizionalmente dominato da pickup di grandi dimensioni, suggeriscono un approccio innovativo che potrebbe effettivamente corrispondere alla filosofia di una startup pronta a sfidare i paradigmi consolidati.

Se le speculazioni dovessero rivelarsi fondate, il pickup di Slate Auto potrebbe rappresentare una rivoluzione nel segmento dei veicoli elettrici accessibili, un'area finora poco esplorata dai grandi produttori ma potenzialmente decisiva per l'adozione di massa della mobilità elettrica, specialmente in un mercato come quello americano dove i pickup godono di enorme popolarità tra i consumatori.