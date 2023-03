Per celebrare il potere dell’ispirazione attraverso un simbolo iconico, Kia ha deciso di realizzare una EV6 interamente costruita in mattoncini LEGO: si chiama Brick to The Future ed è stata realizzata con l’intento di sensibilizzare sul tema del futuro di una mobilità sostenibile da costruire “mattoncino dopo mattoncino“, proprio come si fa con i pezzi del LEGO.

La Kia EV6 Brick to The Future è stata costruita in scala 1:1 nell’arco di 800 ore di lavoro durante le quali sono stati impiegati circa 350.000 mattoncini LEGO, oltre a una gran quantità di manualità e ingegno per realizzare la struttura dell’auto. Il lavoro è stato svolto dall’azienda italiana BrickVision, fondata da Riccardo Zangelmi, l’unico LEGO Certified Professional in Italia.

Il lavoro è stato completato con alcuni dettagli originali della Kia EV6, come i gruppi ottici che, grazie alla loro firma luminosa molto riconoscibile, donano carattere all’auto costruita interamente in LEGO; per i più curiosi è possibile osservare i vari step della costruzione dell’auto nel video pubblicato poche ore fa da KIA.

“Il percorso intrapreso da Kia – racconta Giuseppe Bitti, Managing Director & COO – è sempre più condiviso e sentito. I numeri delle vendite e la percezione di un brand sempre più forte e attento alla sostenibilità ci spingono ad accelerare nella direzione presa. Con questa realizzazione vogliamo coinvolgere tutti su impegno e risultati, rendendo visibile ogni nostro sforzo. L’idea di Brick To The Future va in questa direzione, far sapere che costruire un mondo migliore è possibile, mattoncino dopo mattoncino, naturalmente ponendosi come meta un traguardo ben definito e il più sostenibile possibile per una crescita che non intacchi il futuro delle nuove generazioni.”

Dopo la presentazione ufficiale del progetto, la Kia EV6 Brick to The Future sarà esposta nella sede centrale di Kia Italia, alla Design Week di Milano e alla Kia Energy House di Roma, per poi partire per un tour estivo di attività promozionali specifiche per le auto elettriche di Kia.