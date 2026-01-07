Avatar di Ospite Java_Chief #838 0
beh però 38mila euro per un diesel nel 2025...
Finalmente qualcuno che non fa solo elettrico. Per chi fa tanta strada ha ancora senso
E' innegabile che con il diesel si viaggia a lungo, di sicuro più a lungo, anzi, molto ma molto più a lungo di una elettrica.
Inoltre, se si ha esperienza, c'è il vantaggio di poter intervenire da se per piccole riparazioni e o sostituzioni in caso di guasti, cosa che con l'elettrico ti attacchi al pazzo e dovrai sborsare fior di quattrini.
30k forse li vale ma non di sicuro 38.
